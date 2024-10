Ieri sera nel corso del Grande Fratello c’è stata una lite accesissima tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi. Nel post puntata così la modella si è sfogata e ha speso dure parole verso la cantante.

La furia di Yulia Bruschi

Non si placano gli animi tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi. Sappiamo bene che da ormai diversi giorni tra la modella e la cantante non corre buon sangue e ieri sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello, tra le concorrenti è scoppiata una nuova accesissima lite che ha fatto discutere il web. Tra le due sono infatti volate parole pesantissime e proprio Jessica ha affermato: “Disgraziata. Le parolacce le devi dire a tua sorella, hai capito bene? Vai a mangiare. Vai a prendere aria“.

Pronta la replica di Yulia, che a quel punto ha lanciato una gravissima accusa alla sua coinquilina, dichiarando: “Vai a mangiare cosa? Guarda che quella che ha problemi alimentari sei tu. Ma che atteggiamento hai? Tu sei ignorate, una materialista del ca**o. Sei tu la disgraziata, guarda che faccia che fai”.

Ma non è finita qui. Nel post puntata infatti la furia di Yulia Bruschi non si è placata e a quel punto ha fatto un duro sfogo contro Jessica Morlacchi che non è affatto passato inosservato. La modella, ancora furibonda per quanto accaduto, ha così dichiarato: “Andare a dire a una persona: ‘disgraziata, vai a mangiare’ è una cosa bruttissima. Se non fossi stata in questo contesto e mi avesse detto una cosa del genere l’avrei rotta in due. Anche Clarissa mi ha detto che si è vergognata. Parliamo peggio degli uomini”.

Come se dalle popolari dovessero venire fuori persone violente:

“Se eravamo fuori l’avevo spaccata in due”

La vostra Yulia è solo una benzinaia 2.0

Spiace #grandefratello #morline pic.twitter.com/JjKhxGNrS4 — babuuublue (@Babulbluee) September 30, 2024

Il web nel mentre si è letteralmente diviso in due fazioni. Mentre c’è chi sta prendendo le parti di Yulia, c’è anche chi sta duramente criticando la modella per le sue dichiarazioni e sta sostenendo Jessica. Ma cosa accadrà nelle prossime ore tra le due gieffine?