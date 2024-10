Dalle anticipazioni di Uomini e Donne (puntata che vedremo nelle prossime settimane), Mario Cusitore ha parlato un po’ troppo e confidato di aver avuto dei rapporti intimi con la dama Morena.

Uomini e Donne, le rivelazioni intime di Mario

Ieri lunedì 30 settembre si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Secondo quanto si apprende dalle anticipazioni riportate gentilmente da LorenzoPugnaloni.it, al centro delle vicende del dating show è ancora una volta Mario Cusitore.

Il cavaliere è noto nel Trono Over di Uomini e Donne per aver corteggiato Ida Platano. È stato tra i più discussi della scorsa stagione e, anche quest’anno sembra che abbia attirato l’attenzione del pubblico a causa delle sue nuove conoscenze. Come si legge dalle anticipazioni, Mario Cusitore ha avuto una dura discussione con Morena e si è lasciato sfuggire qualche dettaglio di troppo su un incontro avuto con la dama.

Mario ha confessato a Uomini e Donne di avere avuto dei rapporti intimi con la dama. In base al racconto fornito i due si sarebbero appartati in un auto di piccole dimensioni, all’esterno di una discoteca e pare si siano lasciati andare alla passione. Ciò ha generato una durissima discussione in studio. Morena per privacy avrebbe preferito non entrare nello specifico e proprio a causa del gesto di Cusitore è nato il diverbio nel parterre.

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne, però, si apprende che in realtà ci sarebbero altri dettagli. Pare infatti che Mario abbia parlato un po’ troppo, rivelando che Morena avrebbe lasciato indumenti intimi nell’auto.

Le storie Instagram di Lorenzo Pugnaloni su Mario di Uomini e Donne

Una situazione che, molto probabilmente, ha generato non poco imbarazzo in studio, visto che si tratta comunque di un momento personale. Intanto da quanto si legge Margherita, ovvero un’altra dama del parterre di Uomini e Donne che sta frequentando Cusitore, ha deciso di chiudere la conoscenza con lui.

Non ci resta dunque che attendere la puntata e capire cosa è accaduto e se emergeranno ancora degli altri dettagli!