Roberta e Alessandro lasciano Uomini e donne insieme (ANTICIPAZIONI)

Debora Parigi | 31 Gennaio 2024

Uomini e donne

Una nuova registrazione di Uomini e donne riporta anticipazioni davvero interessanti. Al Trono Over, infatti, Roberta e Alessandro hanno deciso di lasciare insieme il programma. Al Trono Classico invece sono arrivate nuove segnalazioni e quindi Ida ha preso una decisione. Vediamo meglio tutto nel dettaglio.

Le anticipazioni di Uomini e donne sulla registrazione del 31 gennaio

Questo pomeriggio, 31 gennaio, c’è stata una nuova registrazione del Trono Classico e del Trono Over di Uomini e donne. Per le anticipazioni ringraziamo Lorenzo Pugnaloni e il sito Isa e Chia. E possiamo dire che è stata una puntata ricca di colpi di scena.

Partiamo quindi dal Trono Classico dato che la puntata è iniziata proprio con Ida Platano. La tronista ha ricevuto nuove segnalazioni su Mario. La ragazza con la quale il corteggiatore si è sentito è una nuova rispetto alle altre già citate nelle precedenti puntate. Ida quindi non crede più a Mario e ha deciso di eliminarlo definitivamente. Per quanto riguarda Brando, invece, dopo la registrazione di ieri lui si aspettava una sorpresa da parte di una delle sue corteggiatrici. Ma né Beatriz né Raffaella hanno fatto qualcosa. Dopo c’è stato uno scontro tra Tina e Beatriz. Brando ha poi ballato con Beatriz, mentre Raffaella ha deciso di ballare con Davide, del parterre Over.

Parliamo adessso delle anticipazioni di Uomini e donne che riguardando il Trono Over e in particolare di Roberta e Alessandro. I due hanno iniziato a risentirsi per volere di lui, mentre lei era ancora titubante e non del tutto convinta. Oggi Roberta era al centro studio con Alessandro e Gianluca e alla fine ha scelto di ballare con Alessandro. Durante il ballo si sono mostrati molto vicini e stretti, lei teneva le braccia la collo di lui. Dopo questo ballo, quindi, Gianni è intervenuto e li ha spronati ad approfondire la frequentazione fuori dal programma. Quindi si sono baciati al centro dello studio e sono usciti insieme.

Oltre a questo, riportiamo che sono scesi due uomini per Cristina, ma lei non li ha tenuti. Ernesto, invece, ha detto di voler conoscere Barbara dicendo che è sexy. Lei ha ricambiato il pensiero, ma ha aggiunto che c’è il problema della barba. Lui a questo punto ha risposto che potrebbe anche tagliarla, quindi hanno deciso di conoscersi.