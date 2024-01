Luxuria commenta la conduzione de L’isola: “Non ho fatto le scarpe a Ilary”

NEWS

Debora Parigi | 31 Gennaio 2024

La notizia di oggi inerente la TV riguarda Vladimir Luxuria come nuova conduttice dell’Isola dei famosi al posto di Ilary Blasi. Oggi l’ex opinionista ha commentato questa novità a Pomeriggio Cinque e ha citato anche la Blasi che pare averle portato fortuna.

Le prime parole di Vladimir Luxuria sulla conduzione dell’Isola dei famosi

Proprio oggi è arrivato il comunicato ufficiale di Mediaset sulla prossima edizione dell‘Isola dei famosi. Infatti, come già alcune indiscrezioni giravano da mesi, non ci sarà più Ilary Blasi alla conduzione. Al suo posto è arrivata invece Vladimir Luxuria che nelle scorse due edizione era stata opinionista del reality.

Vladimir oggi è stata ospite di Pomeriggio Cinque e proprio qui ha commentato la grande novità, mostrandosi molto felice ed emozionata per questo nuovo ruolo. Tra l’altro ha raccontato che in passato aveva smentito la conduzione un po’ per scaramanzia e un po’ perché appunto non c’era niente di certo.

Vi abbiamo anche noi raccontato di come Ilary Blasi fosse stata veggente nel 2022 quando fece una battuta proprio su Luxuria. La Blasi aveva predetto appunto la conduzione del reality da parte dell’opinionista. “Da opinionista alla conduzione è un attimo, io lo so bene”, aveva detto. A quel tempo sembrava una battuta come tante, uno scherzo. Ma in TV può succedere di tutto, ed è stato davvero un attimo passare da un ruolo all’altro.

Ecco che quindi in studio si è anche scherzato sul fatto che Ilary porta bene, dato che Alfonso Signorini è diventato conduttore del Grande Fratello proprio dopo aver fatto da opinionista alle edizioni condotte dalla Blasi. Adesso lo stesso è accaduto con Vladimir Luxuria. Così la nuova conduttrice dell’Isola dei famosi ha commentato: “Io non ho fatto le scarpe a nessuno. Anche perché non mi entrano le scarpe di Ilary”. Quindi Luxuria non vuole che passi il messagio che lei abbia rubato il lavoro a qualcuno. Con la Blasi ha sempre avuto un bel rapporto.