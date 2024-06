Dal trono di Uomini e Donne al cinema! Brando diventa protagonista di un film

Spettacolo

Nicolò Figini | 6 Giugno 2024

Uomini e donne

L’ex tronista di Uomini e Donne Brando Ephrikian diventa attore e reciterà in un cortometraggio in uscita

La notizia di questa ultime ore è che l’ex tronista di Uomini e Donne Brando Ephrikian ha preso parte a un cortometraggio che segna il suo debutto nel mondo della recitazione. Ecco di cosa si tratta.

Brando di Uomini e Donne diventa attore

Il percorso di Brando Ephrikian a Uomini e Donne è stato davvero molto tortuoso e il suo cuore è stato diviso per lungo tempo tra Beatriz e Raffaella. Alla fine la scelta è ricaduta su quest’ultima corteggiatrice e adesso i due innamorati stanno vivendo felicemente la propria storia. Nella vita però non contano solo i sentimenti ma anche il lavoro e l’ex tronista ha deciso di voler sperimentare in nuovi ambiti.

Ecco perché in queste ore è giunta notizia in base alla quale Brando sarà il protagonista di un cortometraggio, che segna il suo debutto nel mondo della recitazione. Si tratta di una produzione in inglese dal titolo “Inveniam Viam” e uscirà nelle sale a partire dal 14 giugno 2024. Lui stesso ha affermato sui social:

“Qualche settimana fa stavo girando delle scene per un cortometraggio. Adesso sono uscite la data del debutto e la locandina, molto bella, con tutti i dettagli. Sono contento, non è lungo come un film ed è recitato in inglese.

Questa per me è la prima volta che mi cimento in una cosa del genere, però sono contento. Purtroppo non potrò esserci personalmente però se avete occasione e piacere andateci”.

Siete curiosi di sapere come se la caverà in questi nuovo ruolo? Se non vedete l’ora di scoprirlo l’appuntamento è per venerdì 14 giugno 2024 alle ore 17 al cinema con il cast e la troupe del cortometraggio. Aggiungiamo, inoltre, che accanto a lui troveremo Alexandra Georgieva, che compare sulla locandina del film insieme all’ex tronista in primo piano appoggiato a una macchina.