Ma perché l’album d’esordio di Angelina Mango si chiama ‘Poké Melodrama’? È lei a spiegarlo (VIDEO)

Nicolò Figini | 6 Giugno 2024

In queste ore, durante un’intervista in radio, Angelina Mango ha svelato il significato del titolo del suo album ‘Poké Melodrama‘.

Il significato del titolo del disco di Angelina Mango

Da non molti giorni è stato rilasciato in formato fisico e in tutti gli store digitali il nuovo album di Angelina Mango. Questo si chiama “Poké Melodrama” e contiene diverse collaborazioni con alcuni degli artisti più amati del momento. Tra questi infatti possiamo citare Bresh oppure Marco Mengoni, ma non manca nemmeno un brano scritto con suo fratello Filippo.

Dopo appena un giorno dall’uscita il suo disco ha guadagnato 2 milioni di stream. In generale, invece, inclusi i brani già editi ne ha ottenuti 125 milioni. Risultanti assolutamente entusiasmanti che si uniscono al fatto che su Spotify sette brani si sono posizionati nella Top 200 e due nella Top 50.

C’è però una domanda che tutti i fan si pongono da tempo, ovvero qual è il significato del titolo dell’album. A spiegarlo ci ha pensato Angelina Mango stessa in un’intervista radiofonica su RTL 102.5:

“Si tratta di una metafora perfetta. Il poké una serie di cose diverse che ti fa pensare ‘ ma che cosa c’entra questo con quest’altra cosa?’. E alla fine però è buono se azzecchi gli elementi giusti. Io spero di averli azzeccati, a me piace questo poké.

E melodrama perché, io sono la più melodrammatica e disfattista del mondo, ma anche perché è tutto quello che diventa musica dalla poesia. Mi piaceva dare qualcosa di serio a un album che avevo già chiamato poké”.

E voi avevate capito il significato dietro il titolo di ‘Poké Melodrama‘? Non ci resta adesso che scoprire quali nuove avventure aspetteranno in futuro Angelina Mango. come già annunciato in passato, tra non molto tempo, tornerà a girare l’Europa con altre date del suo entusiasmante tour.