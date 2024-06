Lo sbarco in Normandia si sposta in…Lombardia: la gaffe virale colpisce tutti i giornalisti (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 6 Giugno 2024

La gaffe sullo sbarco in Normandia, rinominato ‘in Lombardia’, viene fatta da più giornalisti nella stessa giornata

Oggi, 6 giugno 2024, diversi giornalisti hanno fatto la stessa identica gaffe rinominando lo sbarco in Normandia come ‘sbarco in Lombardia‘. Tutti i video.

La gaffe sullo sbarco in ‘Lombardia’

In TV questa mattina, 6 giugno 2024, è accaduto qualcosa di davvero molto curioso. Diversi giornalisti e personaggi del piccolo schermo hanno commesso la stessa identica gaffe, forse condizionati gli uni dagli altri. Tutto è partito durante Uno Mattina Estate durante il quale uno degli ospiti stava parlando dello sbarco in Normandia, peccato però che si è sbagliato definendolo ‘sbarco in Lombardia‘.

Si tratta di un evento storico molto importante avvenuto durante la seconda guerra mondiale da parte delle forze alleate per aprire un secondo fronte in Europa dirigendosi verso la Germania nazista. Oggi si festeggiano gli 80 anni dal D-Day, ovvero giorno nel quale le fanterie sbarcarono su cinque spiagge che si trovavano all’interno di una fascia lunga circa 80 km sulle coste della Normandia.

Il celebre sbarco in Lombardia pic.twitter.com/RaT0WGA4Fp — Prossimi Congiunti (@ProssimiC) June 6, 2024

La stessa gaffe, ovvero la definizione ‘sbarco in Lombardia‘, è stata poi riproposta anche in diretta a Studio Aperto. Tuttavia anche in questo caso la giornalista non sembra averci fatto caso e ha proseguito nel proprio discorso.

Confermato lo sbarco in Lombardia pic.twitter.com/ahIwiTekj5 — Trash Italiano (@trash_italiano) June 6, 2024

In ultimo, dunque, chiudiamo anche con la gaffe compiuta dalla giornalista del TG LA7, nonostante si sia subito corretta. Probabilmente l’errore generale parte da Uno Mattina Estate e tutti gli altri sono caduti come tessere di un domino, forse perché stavano ripensando a tale esilarante scena.

Anche il TG La7 conferma

"lo sbarco in Lombardia"

– via @see_lallero pic.twitter.com/5ZhipkUFJR — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 6, 2024

Le sviste ad ogni modo capitano a chiunque e non sarà di certo la prima e l’ultima volta che assisteremo a casi del genere. Queste gaffe accadono da sempre ma grazie ai social e all’occhio attento degli spettatori non passano più inosservate come una volta e di conseguenza diventano subito virali. Voi ve ne eravate resi conto? Fatecelo sapere con un commento.