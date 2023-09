Spettacolo

Vincenzo Chianese | 11 Settembre 2023

A Uomini e Donne arriva una nuova Dama

Dopo 4 lunghi mesi di pausa, oggi pomeriggio finalmente su Canale 5 è partita la nuova edizione di Uomini e Donne. In studio abbiamo così ritrovato non solo Tina Cipollari e Gianni Sperti, ma anche tutti i vecchi protagonisti del Trono Over, che nei prossimi mesi ci terranno compagnia. Attualmente non sono ancora stati presentati i nuovi tronisti, che con ogni probabilità si siederanno per la prima volta sulla poltrona rossa nella puntata in onda domani pomeriggio. Nel mentre oggi a tornare in studio è stata nientemeno che Pinuccia, che ha presentato il suo singolo, di cui si è tanto parlato nel corso di tutta l’estate. Ma non è finita qui.

A prendere parte per la prima volta a Uomini e Donne sono state anche delle nuove Dame e dei nuovi Cavalieri, ma ad attirare immediatamente l’attenzione del web è stata la signora Carmela. La neo protagonista del Trono Over infatti, a pochi minuti dall’inizio della puntata, si è rivolta a Maria De Filippi, lamentandosi dell’aria condizionata troppo forte. La Dama, soffrendo di cervicale, infatti ha affermato:

“Sento troppo freddo qua, ho la cervicale. Anche con la giacca mi viene uguale. Se posso levarmi da qui è meglio”.

Carmela ci hai già conquistato 🤩 #UominieDonne pic.twitter.com/eRW6HbL8g9 — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 11, 2023

A quel punto nello studio di Uomini e Donne non sono mancate le risate e la stessa Maria De Filippi è intervenuta in soccorso della nuova Dama, facendole cambiare posto. La signora Carmela nel mentre ha già conquistato il pubblico e in molti si chiedono cosa accadrà durante il suo percorso all’interno del dating show. Nel mentre i fan del programma attendono anche l’arrivo dei nuovi tronisti e di certo nel corso delle prossime puntate ne vedremo di belle.