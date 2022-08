Davide di Uomini e Donne con Arianna?

Poche settimane fa abbiamo scoperto che l’ex tronista di Uomini e Donne Davide Donadei e Chiara Rabbi sono in crisi. A confermarlo ci ha pensato la stessa Chiara in un lungo post in cui si è sfogata. Qui di seguito vi lasciamo uno stralcio del discorso:

[…] Dal primo giorno ci ha contraddistinti la sincerità e non abbiamo mai nascosto la nostra vita a nessuno. Abbiamo condiviso le nostre scelte con voi perché era giusto farlo! Ora, come tutte le relazioni vere, stiamo attraversando un momento difficile dove nessuno è colpevole e nessuno è cattivo. Siamo solo due ragazzi che stanno male, ma che non fanno del male a nessuno. Quindi se poco poco un briciolo di umanità vi è rimasta non infierite, che di cattiverie ne è pieno il mondo. […]

In questi ultimi giorni, inoltre, Davide Donadei di Uomini e Donne è stato avvistato in compagnia di una nota tiktoker ed ex protagonista di Pechino Express, ovvero Giulia Paglianiti. Da qui i rumor su una loro presunta frequentazione che però non è mai stata confermata. I due, infatti, potrebbero anche solamente essere amici e basta. In queste ore, inoltre, si è diffusa una nuova indiscrezione. Deianira Marzano ha ricevuto un video su TikTok postato da un’ex allieva di Amici 20. Questa si trova in compagnia di Donadei.

Stiamo parlando di Arianna Gianfelici, vista appunto all’interno della ventesima edizione del talent di Maria De Filippi. Rudy Zerbi, il suo professore, aveva deciso di farla uscire durante il suo percorso a causa di problemi di concentrazione e produttività nella trasmissione. Che ci sia del tenero tra loro? Non possiamo saperlo con certezza nemmeno in questa occasione. Solo il tempo ce lo dirà. Continuate, però, a seguirci per non perdervi tante altre news sul futuro amoroso di Davide e non solo.

