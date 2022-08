Nella giornata di oggi abbiamo fatto chiarezza su ciò che sarebbe andata a fare davvero Noemi Bocchi in clinica. Le prime indiscrezioni, infatti, hanno parlato di una presunta gravidanza anche se adesso si dice che sia andata solo a trovare un’amica. Adesso, invece, si passa a Francesco Totti, il quale è stato accusato di aver registrato e diffuso un video contro Ilary Blasi. A farlo notare ci ha pensato il profilo Instagram Pipol Gossip:

Dopo la separazione con Ilary Blasi, l’ex capitano della Roma Francesco Totti, sui social, si trova sovente al centro del gossip. A volte sommerso dalle critiche negative, altre elogiato ai massimi livelli. Questa volta, però, a metterlo nel mirino degli haters, che non vanno a fondo di ciò che vedono e leggono, ci ha pensato proprio una fanpage di Totti (francescototti.fanpage). La pagina pubblicando un filmato di lui in barca al mare, con sottofondo la canzone di Irama “Arrogante”, ha scatenato tantissime critiche e polemiche. “Vergognati!”, scrive un utente.

I commenti poco piacevoli verso il calciatore, ovviamente si sono sprecati. Fatto sta che, tuttavia, il video sarebbe fake. Qui di seguito vengono spiegati anche i motivi:

“Dopo tutto quello che hai fatto ad Ilary, hai pure il coraggio di cantare questa canzone che è un inno alla strafottenza?” scrive qualcun altro. La verità è che questo video risale a più di un anno fa e la canzone è stata aggiunta strategicamente. Altro dettaglio: Francesco Totti, in questo periodo, non ha più i capelli lunghi come in questo filmato virale. Adesso ci poniamo una domanda: Chi si nasconde dietro la pagina del fake?

È davvero una fanpage del calciatore, o solo un finto supporter che ha lo scopo di scatenare contrasti nei confronti dell’ex capitano?