Uomini e Donne, Diego e Aneta del Trono Over si sono lasciati

NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Dicembre 2022

Uomini e donne

Diego e Aneta, ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, si sono lasciati: l’annuncio dell’ex Dama.

I due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono lasciati

Sono passati alcuni mesi da quando Diego e Aneta hanno lasciato Uomini e Donne insieme. Come in molti ricorderanno la celebre coppia del Trono Over si è conosciuta lo scorso anno proprio all’interno del dating show, e dopo una lunga frequentazione i due a maggio hanno lasciato il programma, dando ufficialmente il via alla loro storia d’amore. In precedenza proprio il Cavaliere aveva iniziato una conoscenza con Ida Platano, ma al momento dell’uscita dalla trasmissione tra i due ci fu una lite, che portò alla separazione definitiva.

A quel punto Diego ha iniziato a frequentare Aneta, iniziando con lei una relazione. Poco fa però a sorpresa l’ex Dama di Uomini e Donne ha annunciato la fine della sua storia, svelando quello che sarebbe accaduto. Stando alle sue parole di recente l’ex Cavaliere avrebbe chiesto una pausa di riflessione, che ha poi portato alla separazione. Queste le parole di Aneta in merito:

“Ciao a tutti, visto l’affetto che mi avete sempre dimostrato, dato probabilmente anche per il mio modo di essere stata sempre sincera e trasparente, mi sento di dirvi che la storia con Diego è giunta al termine. Quella che lui mi dichiarava come una pausa di riflessione a cui non ho mai creduto, si è rivelata purtroppo un modo poco maturo e privo di confronto che mi porta a considerare definitivamente chiusa la nostra storia”.

A distanza di pochi mesi dunque Diego e Aneta si sono lasciati. Che i due ex protagonisti dunque tornino nuovamente a Uomini e Donne nelle prossime settimane? Nel mentre di recente come sappiamo Ida Platano ha lasciato il dating show insieme ad Alessandro e sembrerebbe che tra i due tutto stia procedendo per il meglio. Ma cosa accadrà nei mesi a venire? Non resta che attendere per scoprirlo.