Chi è Ida Platano di Uomini e Donne? Età e Instagram

Ecco chi è la dama del Trono Over, Ida Platano: dall’età, all’altezza, al figlio, al percorso a Uomini e Donne, a dove seguirla su Instagram. Vediamo quindi tutto ciò che la riguarda una delle protagoniste del dating show di Canale 5.

Chi è Ida Platano

Ida Platano età, altezza e biografia

Qui di seguito tutte le informazioni che abbiamo raccolto a proposito della biografia della dama di Uomini e Donne. Quando è nata Ida Platano? Ida è nata in Sicilia nel 1982, non conosciamo però la data di nascita completa purtroppo.

Non sappiamo nemmeno la città in cui è nata Ida di Uomini e Donne. Quanti anni ha Ida? La sua età oggi è di 39 anni. L’altezza è pari a 1 metro e 69 centimetri, 50 kg invece è il peso.

Da giovanissima, come vedremo anche nella parte dedicata alla sua vita privata, si trasferisce a Brescia per trovare lavoro e seguire il suo primo amore.

Sebbene sia tra i volti più amati di Uomini e Donne non tutti sanno quale mestiere fa Ida Platano. La dama è hair stylist di professione. C’è chi si chiede anche come si chiama il suo negozio. Sbirciando sul suo profilo Instagram abbiamo scoperto che si tratta della Maison Glamour, c’è anche la pagina ufficiale.

Vita privata

Della vita privata di Ida Platano sappiamo che quando era ragazzina, per via di alcuni problemi economici, è stata costretta a lasciare la sua famiglia. Per questo si trasferisce così a Brescia, in compagnia del suo fidanzato.

Tuttavia suo padre, uomo all’antica e di vecchi valori, non permette ad Ida di convivere senza essere sposata. Così, a soli 18 anni, la Platano si unisce in matrimonio con il suo compagno, che tuttavia finisce dopo 10 anni.

Ma chi è il padre del figlio di Ida? Dopo la fine delle nozze con l’ex marito, Ida Platano inizia una nuova breve frequentazione. Da questa conoscenza nasce il figlio, di nome Samuele che decide di tenere. Scelta spinta dal desiderio di diventare madre. Ad oggi continua a dichiarare di essere soddisfatta della sua scelta, e di non essersi pentita di aver portato avanti una gravidanza da sola, e di aver cresciuto suo figlio con tanti sacrifici e difficoltà. Samuele è infatti il centro del suo mondo, e la sua gioia più grande. Quanti anni ha il figlio di Ida di Uomini e Donne? Dovrebbe avere 11 anni.

Da diversi anni Ida ha deciso di riprendere nuovamente in mano la sua vita, di concentrarsi su sé stessa e di mettersi in gioco. Così Ida Platano partecipa a Uomini e Donne, diventando una Dama del parterre femminile del Trono Over, tra le più discusse e amate. Dopo una lunga storia d’amore con il Cavaliere Riccardo Guarnieri e continui tiri e molla nel corso degli anni, nel 2022 non ha alcun fidanzato.

Qual è la situazione sentimentale di Ida oggi? La dama è single e in cerca della sua anima gemella, a seguito di qualche delusione amorosa. Per questo ha voluto rimettersi in gioco a Uomini e Donne.

Dove seguire Ida di Uomini e Donne: Instagram e social

Coloro che volessero rimanere in contatto con Ida Platano possono seguire la dama del Trono Over di Uomini e Donne tramite la sua pagina ufficiale Instagram. A sostenerla troviamo oltre 537 mila follower.

La protagonista del dating show di Canale 5 ama condividere con i suoi followers istanti della sua vita privata, dando anche vari consigli di look così come di make up.

Ida Platano a Uomini e Donne

Dopo alcuni anni da single, Ida Platano ha deciso di partecipare al Trono Over di Uomini e Donne, diventando una delle protagoniste indiscusse del dating show.

Negli studi di Maria De Filippi fa così la conoscenza di Angelo e di Sossio Aruta. Con entrambi i Cavalieri Ida ha avuto dei brevi flirt, che si concludono in breve tempo. La svolta arriva quando fa la conoscenza di Riccardo Guarnieri, col quale inizia una frequentazione seria ed assidua.

Dopo alcuni mesi di conoscenza, la coppia decide di lasciare Uomini e Donne, e di iniziare una relazione lontana dalle telecamere. Tuttavia fin da subito ci sono piccoli problemi, e per questo Ida e Riccardo decidono di partecipare a Temptation Island, mettendo così a dura prova il loro amore.

Nel reality si accentuano le differenze tra i due. La Platano, nel mentre, si avvicina al single Davide, e per questo Guarnieri ad un tratto decide di chiedere il falò di confronto anticipato. Durante il faccia a faccia, dopo una lunga discussione, la coppia decide di tornare a casa insieme, e di provare a risolvere i problemi in privato. Com’è andata poi? Scopriamolo nel prossimo paragrafo.

Temptation Island

Dopo il rientro, era sembrato che le cose tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri avessero iniziato a funzionare. Tuttavia nel settembre 2018 i due tornano a Uomini e Donne, e la dama svela la fine del loro rapporto.

L’ex Cavaliere di Uomini e Donne, infatti, dopo la fine del reality è rimasto in contatto con una delle tentatrici di Temptation Island, nascondendo questo particolare alla sua compagna.

Anche in questo caso, però, poco dopo Ida e Riccardo si riappacificano, per poi separarsi ancora una volta.

I ritorni a Uomini e Donne

La Platano e Guarnieri sono tornati a sedere nel parterre di Uomini e Donne, e nonostante il Cavaliere abbia provato ad avere ulteriori chiarimenti con la sua ex fidanzata, non c’è stato un ritorno di fiamma. Almeno in un primo momento. I due, infatti, si sono più volte ripresi e riappacificati e l’ultimo capitolo della loro storia lo abbiamo vissuto nel 2020, quando sono arrivati alla conclusione di dover dividere le loro strade una volta per tutte. Stando alle indiscrezioni si è parlato anche di diverse frequentazioni di Ida, ma nessuna di esse è stata poi davvero confermata.

Nel 2021 Ida Platano ha voluto rimettersi nuovamente in gioco a Uomini e Donne. Qui ha iniziato prima una frequentazione con Marcello, gettata alle ortiche a causa di tante incomprensioni e poi con Diego.

Lei si era convinta di uscire con lui dal programma, ma all’ultimo c’è stato un ripensamento da parte del Cavaliere. Il tutto dovuto a un chiarimento tra Ida e Tina. Diego non ha apprezzato il gesto della Dama, poiché a detta sua avrebbe potuto affrontare la questione in un secondo momento, e per questo ha fatto dei passi indietro. I due sono usciti divisi dal programma, ma non è escluso possano tornare nuovamente.

Ritornata a Uomini e Donne e distante da Diego, Ida ha ripreso il suo percorso. A far discutere il suo ballo con Armando. Che succederà ora? Diego ha provato a riconquistarla, ma con scarsi risultati a quanto pare. Lei non ne vuole più sapere. Per il Cavaliere sono arrivate altre corteggiatrici. Si è detto poco interessato perché vorrebbe avere un’altra chance con Ida Platano, ma lei ha spiegato di essere intenzionata a voltare pagina. Nel programma si è avvicinata poi ad Alessandro e tra loro c’è stato anche un bacio piuttosto appassionato nel dietro le quinte, ma la relazione sembra essere piuttosto in bilico tanto che hanno scelto di chiudere.

Il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne l’ha sorpresa. Dopo i continui battibecchi pare assisteremo a un avvicinamento tra i due. Sarà ritorno di fiamma? Lei a Verissimo ha ammesso di essere ancora innamorata del cavaliere, ma nel dating show si è verificato l’ennesimo scontro.

La stagione 2022-2023 si è aperta già con un litigio tra Ida e Riccardo. Anche la conoscenza con Alessandro si è conclusa prima del previsto.

