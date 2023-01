Due ex tronisti di Uomini e donne sbarcano su OnlyFans

NEWS

Debora Parigi | 25 Gennaio 2023

Uomini e donne

Matteo e Joele ex di Uomini e donne su OnlyFans

Ormai il futuro del guadagno social è OnlyFans, ovviamente per chi se la sente. E sempre più persone famose ci sbarcano partendo quindi con un già nutrito numero di follower, o meglio clienti. E pare che questa piattaforma piaccia anche agli ex volti di Uomini e donne. Il programma di Maria De Filippi ha visto un suo protagonista tra i primi vip in questo social per adulti. Stiamo parlando di Lucas Peracchi.

Lui è davvero il più celebre ex tronista su OnlyFans e nel dating show ha fatto molto discutere. Comunque, pubblicando scatti dal contenuto hot, si è creato un vero e proprio businnes. E di recente ha anche annunciato di aver trovato l’amore. Ma molti ricorderanno che una delle sue ex più famose è stata Mercedesz Henger.

Ma adesso lui non è l’unico ex tronista di Uomini e donne sulla piattaforma. Sì perché altri due volti noti dello show della De Filippi hanno annunciato il loro sbarco su OnlyFans. Il primo è Matteo Fioravanti che sul suo profilo Instagram ha caricato una foto disteso sul letto di schiena completamente nudo scrivendo: “Finalmente è ufficiale… Che abbia inizio l’inferno più totale…”. Lui è stato tronista nella stagione 2021/2022 e scelse la corteggiatrice Noemi. Ma fuori la loro storia durò davvero poco.

Il secondo ex tronista sbarcato su OnlyFans è Joele Milan. Nessun annuncio per lui, ma il sito Isa e Chia rivela che ha aperto il suo canale. Per chi non si ricordasse di lui, anche Joele era nel programma nella stessa stagione di Matteo. Erano seduti accanto, ma lui fu cacciato poco dopo l’inzio del percorso. Il motivo? Aveva fatto in modo che una corteggiatrice, Ilaria, potesse sentirlo anche lontano dalle telecamere attraverso un suo amico. Scoperto questo, Maria lo invità a lasciare la trasmissione.