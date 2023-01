NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Gennaio 2023

Fedez

Il gesto di Fedez

Nelle ultime ore si è discusso molto di Fedez, che come ormai tutti sappiamo ha fatto una battuta su Emanuela Orlandi che non è piaciuta ai più. Il rapper infatti ha dedicato una puntata del suo podcast Muschio Selvaggio al caso che da anni sconvolge l’Italia intera. Tuttavia a un tratto una sua battuta ha dato il via a una lunga polemica, che non è passata inosservata sul web. Poche ore fa come se non bastasse a intervenire è stato anche Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, che ha replicato alle dichiarazioni di Federico, ammettendo però di averlo assolto. Adesso come se non bastasse è accaduto dell’altro che ha attirato l’attenzione del web.

Nel corso di una diretta social con Gianluigi Nuzzi, Pietro Orlandi ha raccontato di aver ricevuto una chiamata da parte di Fedez, durante la quale il cantante si è prontamente scusato per l’accaduto. Ecco le dichiarazioni del fratello di Emanuela:

“Se mi sono chiarito con Fedez? Mi ha chiamato ieri e si è scusato di questa cosa. Poteva anche non farlo, quindi ho apprezzato il gesto. Mi ha detto che non aveva l’intento di essere irrispettoso e ha capito che aveva sbagliato. Effettivamente in quel momento ci ero rimasto male. Comunque io gliel’ho detto, in questi anni ne ho sentite talmente tante di cose brutte che una risata passa così. Si è dispiaciuto della cosa, basta. […] Io l’ho ringraziato perché comunque ha dedicato un’ora alla questione Emanuela, lui ha un grandissimo ascolto, soprattutto da parte dei giovani”.

Sembrerebbe dunque che Fedez e Pietro Orlandi si siano chiariti dopo lo spiacevole avvenimento. Il cantante nel mentre avrebbe anche invitato il fratello di Emanuela all’interno del suo podcast Muschio Selvaggio per parlare senza filtri del caso di sua sorella che solo di recente è stato riaperto.