1 Gioia per l’ex volto di Uomini e Donne

Sono passati alcuni anni da quando Giorgia Kintli ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice. Come i più ricorderanno l’influencer sedeva nel parterre di pretendenti di Andrea Zelletta, tuttavia le cose tra i due come sappiamo non andarono come previsto. Nel corso della sua esperienza all’interno del dating show di Maria De Filippi, Giorgia si è sempre mostrata come una ragazza riservata e lontana da certe dinamiche televisive. Anche successivamente la Kintli non ha ma i condiviso troppo sui social della sua vita privata.

Sappiamo tuttavia che da qualche anno l’ex corteggiatrice ha ritrovato l’amore, la fianco del tennista Thomas Fabbiano. Solo poche settimane fa come se non bastasse la coppia ha annunciato una lieta notizia, che non è passata inosservata. I due hanno infatti svelato di aspettare un figlio, e che a breve sarebbero diventati genitori.

Pochissimi giorni fa è arrivata la grande gioia per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che è così diventata mamma per la prima volta. Giorgia ha infatti dato alla luce suo figlio, un maschietto di nome Leonardo. La coppia per di più ha anche condiviso le prime immagini del bambino sui social, che ha già conquistato il cuore del web (QUI per il tenero post).

Nel mentre in questi giorni si sono svolte le registrazioni delle prime due puntate della nuova edizione del dating show, durante le quali sono stati svelati i quattro tronisti. Andiamo a rivedere chi sono.