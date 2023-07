Uomini e donne, ex tronista fa arrestare il suo stalker: arriva la sentenza

NEWS

Debora Parigi | 11 Luglio 2023

Uomini e donne

Sentenza nei confronti dello stalker di Natalia Angelini, ex di Uomini e donne, perseguitata dall’uomo per anni

Sentenza per lo stalker di Natalia Angelini, ex di Uomini e donne

Sono passati molti anni da quando Natalia Angelini salì sul trono di Uomini e donne, senza però riuscire ad avere una storia d’amore. Abbandonò infatti il programma senza fare la scelta. All’epoca aveva 24 anni, mentre oggi ne ha 38 ed è molto diversa. Ma purtroppo parliamo di lei non per gossip o qualcosa di frivolo, ma per una vicenda di cui è stata vittima a lungo.

A febbraio del 2021, infatti, Natalia fece arrestare il suo stalker che la perseguitava da molti anni. A maggio di quest’anno è partito il processo con la Procura che aveva chiesto per lui una condanna a due anni di reclusione, dopo un giudizio per direttissima. Secondo l’accusa e secondo il legale della Angelini, l’uomo per tre anni avrebbe perseguitato la donna. E lo avrebbe fatto anche creando innumerevoli profili social fasulli per controllarla. Inoltre l’avrebbe aspettata sotto casa anche in piena pandemia e nonostante la diffida ricevuta proprio in quel periodo.

Ora è arrivata la sentenza e la condanna. E dal comunicato stampa si legge:

“Si comunica che il Tribunale di Bari, nella persona del Giudice Dott. Mascolo, dopo un lunga istruttoria dibattimentale, durante la quale sono stati esaminati numerosi testimoni e depositata copiosa documentazione, dopo lo svolgimento dell’udienza del 07.07.2023 fissata per le repliche del Pubblico Ministero, nel pomeriggio ha letto il dispositivo di sentenza, condannando il sig. Romano Antonino, difeso dagli Avv.ti Anna Romano e Beniamino D’Augusta, alla pena di mesi 3 di arresto per le condotte di molestia e disturbo perpetrate nei confronti della sig. ra Angelini Natalia, difesa all’avv. Marcello Zizzi.

Lo stesso imputato veniva altresì condannato a pagare tutti i danni subiti da quest’ultima, la cui quantificazione è stata demandata al giudice civile, stabilendo da pagare nell’immediatezza una provisionale pari ad euro 10.000, oltre alle spese processuali sostenute dalla parte civile. Il Romano veniva invece assolto dal reato ex art. 494 c.p. Le motivazioni saranno depostitate entro 90 giorni.”

Un calvario molto lungo quello passato dall’ex tronista di Uomini e donne che oggi è arrivato alla sua conclusione.