NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Luglio 2023

Angelina Mango e Antonio conquistano il web

Sono stati due mesi pieni di soddisfazioni questi per Angelina Mango. Dopo aver vinto il circuito canto di Amici 22, la giovane artista ha dato ufficialmente il via alla sua carriera, pubblicando l’EP Voglia di Vivere, che in queste settimane si è confermato essere come uno degli album più ascoltati. Nel mentre l’ex allieva del talent show da poco ha annunciato le date del suo tour, che partirà ufficialmente a ottobre. Nell’attesa di questi live però Angelina sta partecipando a una serie di kermesse musicali, durante le quali sta presentando la sua musica, esibendosi in particolare con Ci Pensiamo Domani, che è ormai una vera hit.

La Mango dunque sta girando senza sosta l’Italia, e spesso al suo fianco c’è il suo fidanzato Antonio, col quale ha una relazione da qualche anno. Solo di recente i due sono stati beccati insieme nel backstage di Battiti Live, mentre si scambiano tenere effusioni. Gli scatti naturalmente hanno fatto il giro del web e in molti fanno il tifo per questa splendida coppia.

antonio uomo più fortunato al mondo😭😭😭 pic.twitter.com/pYlacg4FbX — Ali🦞 (@aaaalliiceee) July 10, 2023

Nel mentre di recente Angelina Mango è stata ospite del format Dimmi Di Te di Lorella Cuccarini. Nel corso della chiacchierata la cantante ha così parlato del suo rapporto con Maria De Filippi, e in merito ha affermato:

“Mi ha insegnato moltissime cose di me che facevo fatica a individuare. Invece lei è una persona che ti guarda e ti ha individuato totalmente, ti scannerizza proprio. È difficile nasconderle delle emozioni perché lei le capisce subito ed è sempre gentile. Questa cosa a me fa impazzire. La gentilezza di Maria è assurda ed è una cosa che mi ha sempre colpito. Sono terribilmente grata a lei. Sono sicura che tra noi ci sia un buon rapporto. Credo che la stima sia anche un po’ reciproca. Lo percepisco da parte sua che vede qualcosa in me anche umanamente, poi artisticamente è secondario”.