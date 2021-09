1 Parla l’ex tronista di Uomini e Donne

Sono passati quasi due anni da quando Carlo Pietropoli ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di tronista del dating show. Come sappiamo tuttavia il suo percorso è stato interrotto a poche settimane dalla scelta a causa dell’inizio della pandemia. Ciò nonostante l’ex volto del programma di Maria De Filippi decise comunque di lasciare la trasmissione insieme a Cecilia Zagarrigo, iniziando con le una relazione. Tuttavia le cose tra i due non sono andate come previsto, e qualche mese dopo la coppia annunciò la separazione. A oggi dunque Carlo ha voltato pagina e si è lasciato alle spalle quel capitolo della sua vita.

Ciò nonostante in queste ore l’ex tronista di Uomini e Donne è tornato al centro dell’attenzione mediatica. Con una serie di post su Instagram infatti Pietropoli ha svelato di essere risultato positivo al Covid, e di aver vissuto momenti non semplici. A oggi tuttavia sembrerebbe che Carlo stia meglio e ha così deciso di condividere con i fan gli istanti più duri della terribile malattia. Queste le sue dichiarazioni, riportate gentilmente da Isa&Chia:

“Sono vivo e vegeto. Non ho detto niente prima perché non avevo voglia e non avevo le forze, ma sono risultato positivo al Covid. Adesso so bene, ho fatto 3/4 giorni un po’ di m***a, con febbre alta e tutti i sintomi del caso. È una settimana che non sento assolutamente niente e questa è una delle cose che mi pesano assolutamente di più. Non pensavo fosse così terribile. […] L’importante è che sto bene, che sono in fase di recupero. Lunedì ho il tampone molecolare per capire se mi sono negativizzato. Non vedo l’ora di tornare sul pezzo. Anche perché ho perso un po’ di chiletti e mi sta sulle p**e questa cosa”.

A oggi dunque sembrerebbe che Carlo Pietropoli stia meglio, nonostante sia ancora in attesa di negativizzarsi. Naturalmente noi facciamo un enorme in bocca al lupo all’ex tronista di Uomini e Donne e gli auguriamo una pronta guarigione. Nel mentre in questi giorni ad attirare l’attenzione del web è Andrea Nicole, il nuovo volto del dating show di Maria De Filippi. Rivediamo le sue dichiarazioni in merito alla partecipazione al programma.