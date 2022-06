1 Ecco come sta Fabio Mantovani

Due protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Uomini e Donne sono stati Isabella Ricci e Fabio Mantovani. I due come sappiamo si sono conosciuti proprio all’interno del dating show, e a poco a poco si sono avvicinati sempre di più, fino a quando non è scoppiato l’amore. Poche settimane dopo l’inizio della loro storia la coppia ha deciso di lasciare il programma, dando così il via alla loro vita insieme. Ma non è finita qui. Solo un mese fa infatti Isabella e Fabio si sono uniti in matrimonio, coronando così il loro sogno d’amore. La cerimonia intima si è svolta a Pescantino, in provincia di Verona, paese dove attualmente la coppia vive, alla presenza di familiari e qualche amico.

Tutto procedere a meraviglia dunque tra la Ricci e Mantovani, che hanno conquistato il cuore del web e del pubblico. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Proprio Isabella infatti sui social ha svelato che di lì a breve suo marito Fabio si sarebbe sottoposto a un’operazione. L’ex Cavaliere del dating show ha dovuto affrontare un intervento chirurgico al ginocchio, dove da tempo c’era un problema che andava risolto.

Ma come sta adesso Fabio dopo l’operazione? Come ha svelato la stessa Isabella Ricci, l’ex protagonista di Uomini e Donne sta bene e l’intervento è riuscito nel migliore dei modi. Adesso Mantovani dovrà affrontare 15 giorni di riabilitazione, per poter tornare in ottima forma. L’ex Dama nel mentre sui social ha condiviso uno scatto che la ritrae in ospedale insieme a suo marito, e i due appaiono più uniti che mai.

Non resta dunque che augurare una pronta guarigione a Fabio e nel mentre inviargli il nostro più grande in bocca al lupo. In questi giorni intanto si è mormorato che un naufrago de L’Isola dei Famosi 16 abbia rifiutato la proposta di diventare il prossimo tronista del dating show di Maria De Filippi. Andiamo a rivedere di chi si tratta.