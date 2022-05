1 Fiori d’arancio per la coppia nata a Uomini e Donne

Una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne più amate degli ultimi tempi è stata senza dubbio Isabella Ricci. Con la sua eleganza e i suoi modi di fare la Dama fin dal primo momento ha conquistato il cuore del pubblico, diventando allo stesso tempo una delle nemiche di Gemma Galgani. Proprio tra le due nel corso dei mesi ci sono stati ripetuti scontri, che spesso hanno fatto discutere del web. Ciò nonostante per Isabella è arrivata anche una grande gioia. Grazie al dating show infatti ha fatto la conoscenza di Fabio Mantovani, col quale fin da subito c’è stato un legame speciale.

I due a poco a poco hanno imparato a conoscersi sempre di più, fino a quando non è scoppiato l’amore. La coppia ha così deciso di lasciare il programma, dando ufficialmente il via alla loro vita insieme. Poche settimane dopo la Ricci e Mantovani sono tornati in studio come ospiti e a sorpresa hanno annunciato che a breve si sarebbero uniti in matrimonio!

Poche ore fa così è arrivata la notizia che tutto il pubblico di Uomini e Donne stava aspettando: Isabella e Fabio si sono sposati! La cerimonia si è svolta a Pescantino, in provincia di Verona, paese dove attualmente la coppia vive. Alle intime nozze hanno preso parte i familiari e alcuni amici e naturalmente non sono mancati i figli di Mantovani.

Grande gioia dunque per Isabella e Fabio, che finalmente hanno coronato il loro sogno d’amore. A loro dunque vanno i nostri migliori auguri. Alcune ore fa nel mentre a parlare è stata un’altra nota Dama del dating show. Parliamo di Ida Platano, che ospite a Verissimo è tornata a parlare di Riccardo Guarnieri. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.