Vincenzo Chianese | 17 Marzo 2023

Uomini e donne

La dedica di Carola Carpanelli per Federico Nicotera

Poche ore fa su Canale 5 è andata in onda la scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne. Dopo ben 7 mesi di percorso, l’ex tronista ha così deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi al fianco di Carola Carpanelli, preferendola ad Alice Barisciani. I due così hanno ufficialmente dato il via alla loro relazione, per la gioia dei fan che fin dal primo momento li hanno supportati e sostenuti. Ma non solo.

Dopo la messa in onda della scelta, è arrivata la prima dedica social da parte di Carola Carpanelli, che sul suo profilo ha scritto un bellissimo messaggio per Federico Nicotera. Queste le dichiarazioni dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che hanno emozionato il web:

“Sei stato tutto quello che non mi aspettavo di trovare. Questo percorso è stato talmente intenso, pieno di emozioni, tra alti e (molti) bassi, tra momenti di confusione, tra difficoltà, pianti, urla e tanti sorrisi. Ritrovarsi ora dopo 7 mesi insieme mi sembra surreale. Mi hai sconvolto la vita, non pensavo nemmeno di potermi innamorare così tanto di una persona. Ti devo ringraziare e chiedere scusa per tutte le volte che mi sono allontanata e ti ho alzato un muro (che sembrava un palazzo), perché non avevo la forza di andare avanti e avevo tanta paura. Grazie perché sei stato l’unico a credere in noi, anche quando non ci credevo nemmeno io. E grazie per tutto l’amore che mi dai”.

Non è mancata la replica di Federico Nicotera alla dedica social di Carola Carpanelli. L’ex tronista ha infatti commentato il post della sua fidanzata affermando: “Sei tutto quello che ho sempre cercato”. Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Federico e a Carola, che senza dubbio sono una delle coppie più belle tra quelle nate quest’anno a Uomini e Donne.