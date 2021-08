1 Le prime foto del tronista Joele

Nelle scorse ore Deianira Marzano ha lanciato alcune indiscrezioni sui nuovi tronisti di Uomini e Donne. Tra questi è spuntato il nome di Joele, classe 1995 della provincia di Venezia. Questa la segnalazione giunta all’opinionista:

“Ciao Deianira. Se vuoi ho un nome del tronista uomo che farà parte del cast 2021/2022. Lo conosco perché è della mia città! Non mi sta molto simpatico e non so come l’abbiano selezionato. Si chiama Joele, anno 1995, abita in provincia di Venezia! È da due mesi che dice che sarà il tronista e in settimana è arrivata la voce in città. È da giugno che ha fatto il provino e ha detto a tutti che era andato come tronista. E sabato ne ha avuto la conferma. Adesso sta girando già video presentazione. Sicura 100%”.

Sempre Deianira ha successivamente pubblicato uno scatto di un ragazzo con dei tatuaggi, ma ha preferito coprire il volto in attesa della conferma. La Marzano ha anche aggiunto che i social del ragazzo erano già bloccati e dunque poteva essere un ulteriore indizio della sua presenza nel programma. Ora però attraverso la pagina Instagram Uomini e Donne Classico e Over e il profilo di Amedeo Venza ne abbiamo la certezza. Joele Milan, questo il suo nome, sarà il nuovo tronista del dating show e ieri, durante le registrazioni, è stato presentato in studio.

Oltretutto, sempre le due pagine in questione hanno riportato anche due immagini del ragazzo.

Storie Instagram con le foto di Joele Milan

Al momento sono queste quindi le informazioni che abbiamo a proposito di Joele Milan, nuovo tronista di Uomini e Donne. Intanto, in attesa di scoprire come si evolverà il suo percorso, andiamo a conoscere meglio chi è Andrea Nicole, anche lei sul trono del dating show di Maria De Filippi…