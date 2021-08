1 I rumor sul nuovo tronista di Uomini e Donne

Nella giornata odierna inizieranno le riprese della nuova stagione di Uomini e Donne. Il pubblico è curioso di conoscere chi saranno i protagonisti di questa edizione del dating show condotto da Maria De Filippi. Ma ancor prima dell’avvio della trasmissione è già giunta qualche segnalazione che riguarderebbe uno dei tronisti di quest’anno.

Deianira Marzano ha ricevuto un messaggio da parte di un follower, il quale spiegava per filo e per segno chi arriverà alla corte della De Filippi. Stando a quanto raccontato dalla persona in anonimo si tratterebbe di un ragazzo di nome Joele, arriva dalla provincia di Venezia ed è un classe 1995 e dà per certa la presenza del giovane a Uomini e Donne. Ecco quanto raccontato alla nota influencer e opinionista:

“Ciao Deianira. Se vuoi ho un nome del tronista uomo che farà parte del cast 2021/2022. Lo conosco perché è della mia città! Non mi sta molto simpatico e non so come l’abbiano selezionato. Si chiama Joele, anno 1995, abita in provincia di Venezia! È da due mesi che dice che sarà il tronista e in settimana è arrivata la voce in città. È da giugno che ha fatto il provino e ha detto a tutti che era andato come tronista. E sabato ne ha avuto la conferma. Adesso sta girando già video presentazione. Sicura 100%”.

Questo quindi quanto si dice a proposito del papabile tronista di Uomini e Donne.

Storia Instagram Deianira Marzano

Pare quindi che, soffermandoci su questa segnalazioni, Joele avesse già informato parenti, amici e conoscenti della sua esperienza televisiva. La fonte ha anche aggiunto di esserne sicura al 100%. Vedremo se nelle prossime ore verrà o meno confermata la presenza di questo ragazzo a Uomini e Donne.

Ma le notizie sulla trasmissione presentata da Maria De Filippi non sono di certo finite qui, poiché quest’anno troveremo anche una tronista transessuale. Andiamo a scoprirne di più sulla nuova stagione di Uomini e Donne…