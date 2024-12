Gemma di Uomini e Donne ha riportato in studio una segnalazione ricevuta su Fabio, alla quale il cavaliere non ha reagito bene

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Gemma ha riportato in trasmissione una segnalazione ricevuta su Fabio, il cavaliere che sta frequentando, il quale è rimasto molto deluso e ha lasciato lo studio.

Gemma Galgani, protagonista storica di Uomini e Donne, ha affrontato una situazione delicata con Fabio, il cavaliere che sta frequentando ormai da diverse settimane.

Durante l’ultima puntata, la dama ha rivelato di aver ricevuto una segnalazione via email, in cui si affermava che Fabio avesse una fidanzata in Spagna, dove risiede e gestisce un’attività.

Secondo la mail, Fabio non vorrebbe spingersi oltre con Gemma proprio per timore di compromettere la relazione con la presunta compagna.

Gemma ha raccontato di aver inizialmente ignorato la segnalazione, ma di essersi insospettita quando è stato menzionato che Fabio avrebbe intenzione di trascorrere il Capodanno con la sua fidanzata.

Infatti, Gemma aveva proposto di passare insieme la festività, ma Fabio le aveva risposto che sarebbe stato con un amico in difficoltà. La persona anonima che ha inviato la segnalazione ha anche fornito un numero di telefono per verificare la storia, ma Gemma ha deciso di non chiamarlo.

La redazione del programma, tuttavia, ha controllato il numero in questione, che però è risultato inesistente. Nonostante ciò, Gemma sembra più incline a credere alla segnalazione, affermando che ci siano troppe coincidenze per ignorarla.

Fabio, dal canto suo, si è dichiarato profondamente ferito dalle insinuazioni, ribadendo la propria sincerità e negando ogni accusa. Ha anche espresso disappunto per il fatto che Gemma sembri dubitare di lui senza prove concrete.

Visibilmente infastidito dalla situazione e dall’atteggiamento di Gemma, Fabio ha deciso di chiudere quella conversazione e quasi in lacrime ha lasciato lo studio, dichiarandosi deluso e amareggiato.

La questione ha lasciato un clima teso e molti interrogativi, alimentando il dibattito tra i presenti in studio e il pubblico a casa. Non appena ha potuto, anche Gemma ha lasciato la puntata per confrontarsi con Fabio.