1 Come sta l’ex Dama di Uomini e Donne

Si è appena conclusa l’edizione di Uomini e Donne e anche quest’anno il dating show di Maria De Filippi ha ottenuto un enorme successo. Soltanto pochi giorni fa abbiamo così assistito alle scelte del Trono Classico e agli ultimi intrecci del Trono Over, che ritroveremo a settembre con l’inizio della nuova edizione. I fan infatti attendono già di scoprire cosa accadrà a Gemma Galgani, come proseguiranno le cose tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri e soprattutto di scoprire chi saranno i prossimi tronisti. Nel mentre in queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata un’amata ex Dama del Trono Over. Di chi parliamo? Di Valentina Autiero!

L’ex volto di Uomini e Donne infatti è stata vittima di un brutto incidente stradale, che l’ha costretta a recarsi in ospedale per tutti i controlli necessari. A seguito dell’esito negativo della tac però Valentina ha deciso di rifiutare il ricovero e di tornare a casa sua, nonostante i medici le avessero consigliato di trascorrere la notte in osservazione. Per fortuna però per la Autiero non dovrebbero esserci grosse complicazioni e alcune ore fa così l’ex Dama del Trono Over ha raccontato ciò che le è accaduto su Instagram, per poi ringraziare coloro che si sono preoccupati per lei. Queste le sue dichiarazioni:

“Ci mancava solo questo, ora la mia testa sta al completo. Che bella domenica. Per fortuna ho i miei angeli, in cielo e in terra” Grazie per i tanti messaggi. Dopo sei ore di attesa mi volevano ricoverare per la notte, ma meglio a casa mia, direi, che in un corridoio di ospedale. La tac, per fortuna, è negativa. Questa volta nulla di rotto. Ora riposo e collare”.

Successivamente Valentina Autiero ha mostrato ai suoi follower il referto medico che attesterebbe una contusione cranica e un trauma alla cervicale. Ciò nonostante sembrerebbe che l’ex Dama di Uomini e Donne stia bene e che dopo qualche giorno di riposo dovrebbe tornare in perfetta salute. A lei dunque inviamo tanti auguri di pronta guarigione. Nel mentre in questi giorni si è parlato dell’arrivo di Alessandro Iannoni sul trono. Andiamo a rivedere le sue parole in merito.