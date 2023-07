NEWS

Nicolò Figini | 4 Luglio 2023

Uomini e donne

Uomini e Donne dopo Maurizio Costanzo

L’ultima edizione di Uomini e Donne è stata segnata dalla morte di Maurizio Costanzo, marito della padrona di casa. In una recente intervista a Lavinia e Alessio, due ex concorrenti del dating show, è stato chiesto loro quale clima si respirasse in quelle giornate. La risposta dell’ex tronista è stata:

“Io ricordo benissimo quella puntata, quando siamo tornati, perché c’era un clima totalmente diverso. Ricordo che prima di scendere per registrare parlavo con Chiara, che era la ragazza della redazione che ci ha seguiti per il percorso, e dicevo: ‘Ma adesso dobbiamo scendere lì e parlare di stupidaggini…’.

Ovviamente in confronto a quello che stava succedendo proprio a Maria, che stava vivendo dei giorni non belli. Mi sentivo davvero una stupida, no? E invece ci hanno detto che la chiave era quella di fare come se nulla fosse. Perché la forza che potevamo dare a Maria era proprio quella di farla distrarre, per quanto possibile”.

Successivamente anche Alessio, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, si è introdotto nel discorso e ha elogiato la professionalità di Maria De Filippi:

“Io ho avuto lo stesso pensiero. Ovviamente mi sentivo un po’ irrigidito. Abbiamo avuto la conferma della professionalità che quella donna ci mette in ogni cosa che fa”.

Nel video qui sopra, inoltre, possiamo ascoltare Lavinia dare dei meriti anche a Tina e Gianni. I due opinionisti, infatti, sono riusciti con la loro simpatia a smorzare la tensione:

“Quella puntata poi, devo dire che anche Gianni e Tina hanno contribuito a smorzare il clima. Dopo si è sciolto il tutto e siamo andati avanti. Lei si è seduta e ha fatto il suo come sempre”.

Questo ciò che hanno raccontato nell’intervista a FanPage. Seguiteci per tante altre news.