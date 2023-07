NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Luglio 2023

Grande traguardo per Marco Mengoni

Sono stati mesi di grandi soddisfazioni gli ultimi per Marco Mengoni. Come sappiamo infatti solo lo scorso febbraio il cantante ha vinto il Festival di Sanremo con la sua Due Vite, ottenendo di diritto l’opportunità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023. Anche in questa occasione l’ex vincitore di X Factor ha saputo conquistare il pubblico, classificandosi al quarto posto. Contemporaneamente Marco ha rilasciato l’ultimo capitolo della trilogia di Materia, Prisma, che sta ottenendo un successo pazzesco. Mengoni come se non bastasse ha dato il via al suo nuovo tour di stadi, che sta registrando un sold out dietro l’altro e che terminerà il prossimo 15 giugno con uno show evento al Circo Massimo di Roma.

Mentre attendiamo di capire come il cantante ci stupirà, in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Marco infatti ha raggiunto l’ennesimo traguardo professionale, conquistando il suo 75esimo Disco di Platino. Grande soddisfazione questa per l’artista di Ronciglione, che ancora una volta si conferma essere uno dei cantanti del momento.

Qualche giorno fa nel mentre, proprio durante uno dei concerti del suo nuovo tour, Marco Mengoni è scoppiato in lacrime sul palco. Emozionato, l’ex protagonista del talent show in onda su Sky ha ringraziato tutte le persone che in questi 14 anni non hanno mai smesso di supportarlo e sostenerlo. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Mi avete fatto un po’ scoppiare e io vi ringrazio. Uno dopo quasi 14 anni ci si abitua e invece no, non ci si abitua mai. Ritrovarsi a rivivere delle cose e avermi permesso di vincere di nuovo Sanremo, andare all’Eurovision e il tour è stato un sogno, grazie”.