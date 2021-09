Uomini e Donne: Maria caccia Joele

Le registrazioni di Uomini e Donne proseguono ma i colpi di scena non mancano. Il percorso di uno dei tronisti, infatti, è giunto alla conclusione e questa volta non per scelta propria. Sembra, infatti, che Maria sia intervenuta e abbia deciso di cacciare dal programma Joele.

A svelare l’accaduto è stato Il Vicolo Delle News, che ha riportato quanto successo durante la registrazione. Ecco quanto scritto sul sito:

“Una talpina ci ha raccontato che durante la registrazione di oggi di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha cacciato dal programma Joele. In pratica la volta scorsa ballando con la corteggiatrice Ilaria le ha detto, pensando di non essere ascoltato, che il suo migliore amico aveva iniziato a seguirla sui social e che lei avrebbe dovuto ricambiare così da potersi sentire di nascosto.Oggi Maria ha fatto sedere tutte le corteggiatrici al centro e ha fatto uscire fuori quello che è successo pertanto l’ha invitato ad andarsene.”

Dunque dietro alla scelta di Maria De Filippi ci sarebbe una sorta di inganno da parte di Joele. I tronisti, come prassi, non possono utilizzare i social fuori dal programma e non possono mettersi in contatto con i corteggiatori. L’utilizzo del telefono di un amico violerebbe dunque le regole del programma. Da qui l’addio, forzato, a Uomini e Donne.

