Chi è Joele Milan di Uomini e Donne? Età, altezza e Instagram

Chi è Joele Milan

Nome e Cognome: Joele Milan

Data di nascita: 16 giugno 1995

Luogo di Nascita: Dolo (Venezia)

Età: 26 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: Addetto al controllo qualità in una azienda alimentare

Famiglia: è figlio unico

Tatuaggi: Joele ha molti tatuaggi su tutto il corpo

Profilo Instagram: @joele_milanoreal

Joele Milan età, altezza e biografia

Chi è Joele Milan, il nuovo tronista di Uomini e Donne? Ha 26 anni d’età ed è nato a Dolo, in provincia di Venezia. La sua altezza non è al momento disponibile. Ha ottenuto il diploma in ragioneria. Oggi abita a Mirano e lavora come addetto al controllo qualità in un’azienda alimentare. Cresciuto in una famiglia molto semplice, come racconta lui nel video di presentazione su WittyTV, il padre faceva il pizzaiolo e la madre la cameriera.

Ha, quindi, parlato del rapporto con i suoi genitori:

[…] Una famiglia piena d’amore. E forse per questo sono sempre stato un bambino affettuoso e sereno. Crescendo ho provato a non deludere mai i miei genitori, ma a volta non ci sono riuscito. Ho visto mia mamma disperata quando ho cominciato a riempire il mio corpo di tatuaggi. O quando rientravo tardi dalla discoteca.

Joele Milan ha sempre avuto un ottimo rapporto con il papà, anche quando nell’ultimo periodo la serenità ha iniziato a vacillare. A causa del Covid-19, infatti, il padre ha perso il lavoro. Per tre mesi il ragazzo ha pregato il suo capo di assumerlo finché non l’ha convinto.

Passiamo, adesso, alla sua vita privata…

Vita privata

Joele Milan, poi, passa a parlare sul suo carattere. Dice di se stesso che è molto impegnativo stare al passo con lui e a volte può essere molto permaloso: “Se mi dici una cosa che non mi sta bene mi offendo e sono diretto perché dico sempre la verità“.

Parlando della sua vita privata sotto il punto di vista sentimentale, quindi, ha raccontato di un’esperienza avuta con la sua ex ragazza:

Solo di una mi sono innamorato perdendo la testa. Avevo vent’anni e per tre anni ho vissuto una vera e propria favola. Io che ero un po’ superficiale e poco affettuoso mi sono trovato a sentire le farfalle nello stomaco e a essere felice anche solo al pensiero di vederla la mattina per prendere il caffè insieme.

Purtroppo, però, a volte le cose belle sono destinate a finire e questo Joele Milan, prossimo tronista a Uomini e Donne, lo sa bene:

Dopo tre anni di relazione, all’improvviso, mi trovo di fronte a una scena che nessuno mai vorrebbe vedere nella propria vita. È bastato rientrare a casa a un orario imprevisto per vedere la mia ragazza con il mio migliore amico. […] Lui è scappato all’istante e io sono rimasto in casa tutta la notte su una poltrona, senza dire una parola, per poi andare via la mattina. Con una bella valigia di delusione, dolore e rancore.

Una bella batosta quella presa da Joele Milan, ormai pronto a partecipare a Uomini e Donne. Prima, però, vediamo dove possiamo, però, seguirlo sui social…

Dove seguire Joele Milan: Instagram e social

Ovviamente possiamo trovare Joele Milan, nuovo tronista a Uomini e Donne, sui social e in particolar modo su Instagram. Qui conta qualche centinaio di follower e pochi post. Vediamo, infatti, alcuni scatti della città di Roma, due che lo ritraggono in primo piano e l’immagine di un aperitivo preso in compagnia di amici.

Su Twitter non ne troviamo traccia. L’ultimo social rimasto, infine, è Facebook. La sua pagina è pubblica e sembra venire aggiornata abbastanza regolarmente.

Ma perché Joele Milan va a Uomini e Donne? Scopriamolo…

Joele Milan a Uomini e Donne

Dopo la delusione di qualche tempo fa, Joele Milan sembra pronto a ricominciare ad avere una relazione importante e seria. Per tale ragione dice di essere alla ricerca di essere una spalla per qualcuno e di avere un punto di riferimento.

Ora è sereno e sta riflettendo se prendere una casa tutta sua. Da quando gli hanno detto che sarebbe diventato un tronista di Uomini e Donne, però, non fa altro che pensare di entrare in quella casa con la nuova fidanzata.

Andiamo, perciò, a vedere come sta andando il percorso di Joele Milan all’interno della trasmissione di Canale 5…

Il percorso di Joele a Uomini e Donne

Il percorso di Joele Milan come tronista a Uomini e Donne inizia lunedì 13 settembre 2021 dalle ore 14:45 alle 15:55 circa. La trasmissione di Maria De Filippi, infatti, prende il via quel giorno e solo allora potremo sapere con maggiore chiarezza le scelte che prenderà il ragazzo.

Insieme a lui anche i tronisti Andrea Nicole Conte, Roberta Ilaria Giusti e Matteo Fioravanti. Continuate a seguirci.

(IN AGGIORNAMENTO)

