Rudy Zerbi stronca Inder e canta la sua canzone

Nel pomeriggio di oggi è andata in onda una nuova puntata di Amici 2021. La trasmissione condotta da Maria De Filippi ha visto l’assegnazione dei banchi, ma anche la conferma delle maglie da parte degli allievi già confermati. Rudy Zerbi, docente di canto, anche in questo appuntamento è stato grande protagonista a causa di un siparietto con Anna Pettinelli, dopo la performance di Inder. Ma partiamo per ordine.

L’insegnante Pettinelli ha voluto lanciare il guanto di sfida a Inder assegnandogli una prova per nulla facile. La docente è arrivata in sala con una lista della spesa e ha scritto alla lavagna delle parole che avessero un’assonanza tra loro (esempio salmone e melone). Il compito del cantante era quello di unirle tutte insieme in un unico brano. Canzone che oltretutto sembra aver mandato in visibilio il web, un po’ meno Rudy Zerbi.

Il giudice di Amici 21 Rudy Zerbi, infatti, ancor prima che Inder iniziasse a cantare il suo pezzo dal titolo “Dimmi cosa cucinare” (o La lista della spesa), l’ha stuzzicato chiamandolo Tinder (esattamente come l’app d’incontri), ma è stato prontamente corretto da Maria De Filippi. Chiuso questo momento, Rudy Zerbi ha detto: “Salmone-melone, io già volo” e si è detto curioso di ascoltarlo. Terminata la prova, però, non è stato così benevolo con il ragazzo.

Anna Pettinelli si è detta molto soddisfatta, di diverso avviso Rudy Zerbi. Ironico ha commentato: «Una prova che resterà negli annali della storia. La ricorderemo a lungo. La base di questo pezzo è identica a “Ho la gola secca”. Canto e vorrei dimostrare con questa prova che la base è uguale e ci si può cantare anche questo pezzi», soprannominando poi Anna Pettinelli come “Pettisecca”.

Tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli il siparietto sull’esibizione di Inder è proseguito ancora per qualche minuto. E questo potrebbe essere uno dei primi motivi di scontro tra i due, mentre Lorella Cuccarini ha riso divertita.

