Uomini e donne, Matteo rimane senza corteggiatrici (VIDEO)

1 Matteo Ranieri senza corteggiatrici a Uomini e donne

Momento abbastanza sconvolgente quello avvenuto nella puntata di oggi, mercoledì 16 febbraio, di Uomini e donne. Dopo aver dedicato la prima parte al Trono Over, Maria De Filippi si è occupata del Trono Classico e ha fatto sedere al centro dello studio Matteo Ranieri. Come sappiamo, il tronista sta portando avanti il suo percorso con sole due ragazze: Federica e Denise. Ma la registrazione precedente non era finita nel migliore dei modi.

Per quanto riguarda Denise, era successo che per l’ennesima volta aveva parlato e dato spago ad Armando e aveva detto delle cose che a Matteo non erano per niente piaciute. In puntata si era quindi creata un’accesa discussione e lei alla fine aveva abbandonato lo studio. Il tronista avrebbe voluto seguirla e questo aveva fatto arrabbiare Federica che si era sentita presa in giro. Quindi anche lei aveva lasciato lo studio.

A questo punto Matteo Ranieri, in estrema difficoltà, aveva parlato con Maria De Filippi e aveva scelto di seguire Federica. Ma tutto questo ha avuto delle conseguenze inimmaginabili arrivati alla puntata di oggi. Quello che è accaduto (e non accaduto) fuori dagli studio ha portato alla situazione attuale. Sia Denise che Federica non si sono presentate in studio e quindi Matteo è praticamente rimasto senza corteggiatrici?

Ma perché è successo tutto questo? Le motivazioni che hanno portato le due corteggiatrici alla stessa scelta sono molto diverse. Addirittura Denise è arrivata a lanciare un’accusa alla redazione e alla stessa Maria De Filippi. Vediamo meglio cosa è accaduto…