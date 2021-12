Chi è Matteo Ranieri di Uomini e donne? Età e Instagram

Conosciamo meglio chi è Matteo Ranieri, tronista di Uomini e donne: età, data di nascita, biografia, origini, famiglia, lavoro, vita privata, Instagram e tutte le news.

Chi è Matteo Ranieri

Nome e cognome: Matteo Ranieri

Data di nascita: 19 novembre 1992

Luogo di nascita: Genova

Età: 29 anni

Altezza: non disponibile

Peso: non disponibile

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: lavora nell’azienda di famiglia che produce serramenti

Famiglia: molto legato alla sua famiglia, ha due sorelle e due fratelli

Tatuaggi: ha decine di tatutaggi su tutto il corpo e ha partecipato a diverse convention con il suo tatuatore.

Profilo Instagram: @homebody_________

Matteo Ranieri età, altezza e biografia

Scopriamo qualcosa in più su chi è Matteo Ranieri, corteggiatore di Uomini e donne, attraverso la sua biografia e la sua data di nascita. Matteo è nato a Genova il 19 novembre 1992, ha quindi 29 anni di età e il suo segno zodiacale è lo Scorpione.

Per quanto riguarda altezza e peso, invece, non ci sono informazioni disponibili. Mentre possiamo dirvi che ha tantissimi tatuaggi su tutto il corpo, come si nota anche a Uomini e donne. Tra l’altro dal 2014 al 2017 ha partecipato a varie convention sui tatuaggi in Italia insieme al suo tatuatore. Ha anche gareggiato e ha vinto un paio di contest. Ha però rivelato che è stata più che altro una passione passeggera del suo passato. Il suo primo tatuaggio è stata la scritta “That’s amore” tratta dalla canzone di Dean Martin.

Parlando della sua famiglia, Matteo ha origini italo-irlandesi. La madre, infatti, è Irlandese, mentre il padre è nato a Napoli. Tra l’altro è molto legato al padre e si è tatuato la scritta “Dad” proprio per lui. Lo definisce la sua luce, la persona che più stima e che più crede in lui. La famiglia è molto numerosa, ha infatti due sorelle e due fratelli.

Il tronista di Uomini e Donne Matteo ha due cani, tra questi un pitbull rednose di nome Tyler. Lo considera un pezzo del suo cuore, ha infatti vissuto in simbiosi con lui da quando è arrivato in casa. E pensa che siano molto simili: all’apparenza si nota il tono muscolare e il testone, ma poi ha un cuore grandissimo. Infatti è un eterno cucciolo che va d’accordo con qualsiasi cane e con i tre gatti che hanno in casa.

Nel tempo libero Matteo ama leggere e fare gite in montagna con i suoi amici a quattro zampe.

Vita privata: fidanzata

Conosciamo qualcosa di più della vita privata di Matteo Ranieri. Come abbiamo notato, l’abito non fa il monaco. Infatti il suo aspetto esteriore nasconde un lato estremamente emotivo. Si definisce una persona molto sensibile, tanto empatica e per certi versi anche un po’ scapestrata. È dolce ma anche produttivo, non si riposa neanche un secondo ed è sempre impegnato a fare qualcosa. Si rietiene inoltre un ragazzo dotato di grande pazienza e forza di volontà.

Parlando di vita sentimentale, il tronista di Uomini e donne Matteo ha detto di aver avuto tre storie importanti. La più lunga è durata circa quattro anni. Gli piace la vita di coppia e in una relazione è sincero e anche un po’ geloso. Con la sua fidanzata è dolce, a volte un po’ smeliato e abbastanza romantico.

Nel dating show ha conosciuto Sophie Codegoni, ma la loro relazione è durata meno del previsto. Oltretutto tra i due non sono mancate accuse reciproche. Attualmente Matteo ha una fidanzata? No, il ragazzo è single e questo ha portato la redazione di Uomini e Donne a proporgli nuovamente di partecipare, stavolta in veste di tronista.

In una donna Matteo cerca complicità e una persona con cui crescere, ridere, sbagliare, ma anche divertirsi.

Dove seguire Matteo Ranieri: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Matteo Ranieri, è possibile seguirlo sui social network? La risposta è ovviamente sì e il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram che vanta oltre 421 mila follower.

Sulla sua pagina troviamo tanti scatti riguardanti l’attività sportiva con quindi Matteo Ranieri in veste di lottatore. E ci sono moltissime foto in cui si vedono tutti i suoi tatuaggi.

Ma come lui stesso ha detto, non c’è solo l’aspetto estetico e quindi, attraverso foto e post vediamo il suo lato più dolce rappresentato da scatti con la famiglia, con il suo cane e mentre si dedica alle sue passioni.

La carriera di Matteo di Uomini e donne

Parliamo adesso della carriera di Matteo Ranieri: che lavoro fa?. Dopo aver conseguito il diploma, ha deciso di lavorare con il padre e uno dei suoi fratelli nell’azienda di famiglia che si occupa di serramenti. Per cinque anni ha anche gestito un negozio di abbigliamento streetwear. Ma per il troppo lavoro in ditta, non riusciva a gestire entrambi i lavori e quindi ha venduto il negozio.

L’ex corteggiatore di Uomini e donne Matteo è anche un grande amante dello sport e dell’attività fisica, tanto da arrivare a competere a livello agonistico e formando la sua carriera. Pratica il Grappling, una disciplina sportiva di lotta dove l’obiettivo è l’atterramento dell’avversario. Compete nella classe A, il livello massimo di categoria in Italia, e le MMA, dove è semi pro e non professionista.

Il lottatore Matteo Ranieri ha iniziato ad avvicinarsi alle arti marziali all’età di 16 anni dopo una rissa a scuola. Rimase molto spaventato da quanto accaduto e quindi decise di iscriversi ad un corso di kickboxing, soprattutto per difesa personale. Lo ha seguito per due anni fino a quando in Italia non sono arrivate le MMA, delle quali si è innamorato. Quindi ha iniziato ad allenarsi nella lotta, facendola diventare prima una passione e poi agonismo.

Matteo Ranieri a Uomini e donne

Per la stagione 2020/2021 di Uomini e donne Matteo Ranieri ha partecipato in veste di corteggiatore con sul trono Davide Donadei, Gianluca De Matteis, Jessica Antonini e Sophie Codegoni. E si è interessato a quest’ultima. Questo è ciò che ha dichiarato al magazine del programma sulla scelta di partecipare:

«Volevo uscire dalla mia “zona comfort”: a oggi con i social è fin troppo facile e noioso corteggiare, anzi, penso si sia un po’ perso il valore di questa parte della conoscenza. In questo contesto, dove ci si conosce di persona senza mezzi di comunicazione alternativi, si ha modo anche di capire di più su stessi e sugli altri, perciò mi ha suscitato molto interesse.

Non mi reputo un gran corteggiatore e mettermi alla prova non mi è facile, anzi, però sono molto intraprendente e sono prima di tutto un agonista. Sapere di essere in competizione per una donna mi ha intrigato».

Ecco che quindi a Matteo Ranieri di Sophie è piaciuto il modo diretto e sincero che usa per dirgli le cose, facendolo comunque sempre in maniera educata e senza ferirlo o farlo rimanere male. Gli piace anche il suo non prendere decisioni affrettate, la trova intraprendente e anche camaleontica.

Esteticamente è rimasto colpito dal suo sguardo e in generale dal suo viso. Trova inoltre che abbiano molto in comune: l’essere entrambi attivi lavorativamente, amare gli animali e soprattutto la famiglia. Matteo è stato la scelta di Sophie Codegoni, ma la loro storia è durata davvero poco tempo. Ora ci riprova in veste di tronista. Come andranno le cose?

Il percorso di Matteo a Uomini e Donne

Nella puntata del 16 novembre 2021, come svelato dalle anticipazioni di Uomini e Donne, ha fatto il suo ritorno in trasmissione Matteo Ranieri. Molto emozionato il ragazzo ha accettato di restare e fare così la nuova esperienza come tronista. Il giovane prende così il posto di Joele Milan (cacciato dalla trasmissione) e di Matteo Fioravanti (ha scelto la corteggiatrice Noemi)

Insieme a lui a sedere sul trono anche Andrea Nicole Conte e Roberta Ilaria Giusti. Per Matteo a Uomini e Donne sono arrivate le prime corteggiatrici. Vedremo come si evolverà il suo percorso e chi sceglierà di portare in esterna e conoscere meglio.

Matteo a Uomini e Donne ha fatto le prime esterne che, però, non sembrano andate granché bene. Il tronista ha eliminato le ragazze in questione e ha fatto un’ampia scrematura. Troverà l’anima gemella? Il percorso è solo all’inizio, ma il giovane sembra avere le idee piuttosto chiare.

Con il trascorrere dei giorni Matteo ha fatto la conoscenza di due nuove corteggiatrici e insieme a loro ha fatto un’esterna. I nomi delle ragazze sono Giada e Martina.

Matteo ha ammesso di provare interesse per entrambe, ma la strada è ancora lunga. L’attrazione verso la seconda, però, sembra essere evidente. Per lui altre corteggiatrici (IN AGGIORNAMENTO)

