Stando alle ultime anticipazioni emerse, Michele avrebbe ingannato la produzione di Uomini e Donne, venendo smascherato da una delle sue corteggiatrici. Ecco cosa è accaduto in studio.

Anticipazioni Uomini e Donne: Michele smascherato

Siamo nel pieno della nuova edizione di Uomini e Donne e anche quest’anno non mancano le emozioni all’interno del dating show di Maria De Filippi. Solo ieri pomeriggio si è svolta la registrazione di una nuova puntata, durante la quale è scoppiato il caos. Ma andiamo con ordine e scopriamo le anticipazioni, come sempre rivelate da Lorenzo Pugnaloni.

Stando a quanto si legge, sembrerebbe che Michele abbia inganno la produzione del programma. Pare infatti che Longobardi abbia creato un profilo fake su Instagram per poter parlare liberamente con tutte le sue corteggiatrici. Tuttavia Mary ha scoperto l’inganno e l’ha smascherato.

Stando a quanto è emerso, l’unica a non aver risposto a Michele è stata Veronica, che non accetta mai i messaggi di account fake. Una volta scoperto l’inganno, in studio è scoppiato il caos e le corteggiatrici sono scoppiate in lacrime. Attualmente però non è chiaro se il trono di Longobardi a Uomini e Donne proseguirà o se invece si concluderà con un amaro finale. Saranno infatti le pretendenti di Michele a decidere il da farsi e nelle prossime ore dunque ne sapremo di più in merito. Nel mentre Gianni Sperti ha duramente attaccato il tronista, accusandolo di aver preso tutti in giro.

Ma che altro è accaduto all’interno del Trono Classico?

Le anticipazioni del Trono Classico

Continuiamo a leggere le anticipazioni di Uomini e Donne e vediamo che altro è accaduto nel Trono Classico. Stando a quanto si legge, Francesca ha eliminato alcuni corteggiatori che erano arrivati per lei la scorsa settimana. Dopo l’ultima registrazione, la Sorrentino ha discusso in camerino con Gianmarco e il corteggiatore non si è presentato un puntata. Francesca dunque decide di uscire per andare a riprenderlo.

In seguito è stata la volta del trono di Martina. La De Ioannon è uscita con Ciro e tra i due sembrerebbe essere tornato il sereno. La tronista ha anche dedicato una canzone al suo corteggiatore e il gesto non ha fatto piacere a Gianmarco, che ha affermato che, qualora Martina lo scegliesse, potrebbe dire di no.

Ma cosa è accaduto invece nel Trono Over?

Uomini e Donne: le anticipazioni del Trono Over

Andiamo a leggere le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne. In studio è scoppiata un’accesa lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La Dama infatti non ha gradito le dichiarazioni che l’opinionista ha fatto sul suo conto durante l’intervista a Belve e così tra le due è partito un botta e risposta. Ma non solo. Gemma ha anche iniziato a frequentare un nuovo Cavaliere.

A finire a centro studio sono anche Claudia e Diego. La Dama ha deciso di fare un passo indietro a seguito della discussione della scorsa settimana e così il Cavaliere ha fatto intendere di voler interrompere la frequentazione. Tina e Ganni hanno così duramente attaccato Diego, che ha lasciato lo studio su tutte le furie.