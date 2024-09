Ecco chi è Michele Longobardi, ex corteggiatore e nuovo tronista di Uomini e Donne

Prima ex corteggiatore, oggi tronista, Michele Longobardi a Uomini e Donne troverà l’amore? In attesa di scoprirlo, leggiamo le news su di lui: dall’età, all’altezza, alla vita privata, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram.

Chi è Michele Longobardi

Nome e Cognome: Michele Longobardi

Data di nascita: 10 agosto 1996

Luogo di nascita: Castellammare di Stabia (Napoli)

Età: 28 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Segno zodiacale: Leone

Professione: lavora nella pubblica amministrazione

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @michelelongo30

Michele Longobardi età, altezza e biografia

Addentriamoci nella biografia di Michele Longobardi. Il nuovo tronista di Uomini e Donne è nato il 10 agosto 1996 a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.

La sua età è dunque di 28 anni, mentre la sua altezza è pari a 1 metro e 75 centimetri. Non sappiamo invece a quanto corrisponde il suo peso.

Attualmente vive con suo padre nella sua città natale, mentre sua madre risiede a Milano. I suoi genitori sono infatti separati da quando lui aveva 7 anni. La sua famiglia è composta da un fratello e una sorella. Michele lavora nella pubblica amministrazione presso il Comune di Capri.

Ma scopriamo di più in merito alla sua vita privata.

Vita privata

Sulla vita privata di Michele Longobardi abbiamo diverse informazioni.

Attualmente il tronista di Uomini e Donne è single, ma all’interno del dating show spera di trovare la potenziale anima gemella.

Michele all’età di 19 anni ha iniziato a soffrire di attacchi di panico e in merito a quel periodo rivela: “Sono sempre stato molto sensibile, ho iniziato a trascurarmi e sono arrivato a pesare 110 kg. Avevo difficoltà a rapportami con le persone e dunque anche con le ragazze”.

Tuttavia Longobardi oggi si è lasciato alle spalle quel periodo e aggiunge: “Oggi mi piace ostentare la mia sicurezza, perché mi è costata tanto e ne vado molto fiero”.

Si dichiara un ragazzo estroverso e ama stare al centro dell’attenzione. Afferma di essere permaloso e ama stuzzicare le persone che non sopporta.

Dove seguire Michele Longobardi di Uomini e Donne: Instagram e social

Il pubblico di Uomini e Donne è curioso di sapere se Michele Longobardi è sui social.

Il nuovo tronista del dating show di Maria De Filippi ha naturalmente un profilo Instagram attivo, che vanta già 35.000 follower.

Sulla sua pagina Michele condivide i momenti più belli della sua vita privata e non solo.

Ma andiamo a vedere cosa sappiamo sul suo arrivo all’interno del programma di Canale 5.

Michele Longobardi a Uomini e Donne

Nel 2023 Michele Longobardi arriva a Uomini e Donne come corteggiatore di Manuela Carriero. Tuttavia la frequentazione tra i due dura soltanto una manciata di settimane, fino a quando l’ex tronista decide di abbandonare il dating show da sola.

Ad agosto 2024 tuttavia per Longobardi arriva una nuova opportunità. Michele viene infatti annunciato come tronista di Uomini e Donne e all’interno del programma proverà a cercare la sua potenziale anima gemella. Con l’ironia che lo contraddistingue così nella clip di presentazione afferma: “Sono un baciatore seriale. Ho il bacio facile”.

Michele tuttavia ha le idee chiare e in merito alla sua esperienza a Uomini e Donne dichiara:

“A Uomini e Donne spero di trovare la ragazza con cui condividere la mia quotidianità. Mi manca quell’intimità, quella confidenza da relazione che non rivivo dalla mia ultima storia”.

I tronisti di Uomini e Donne

Ma andiamo a fare la conoscenza dei tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne. Questi i nomi annunciati dai canali ufficiali del dating show di Maria De Filippi: Alessio Pecorelli; Francesca Sorrentino; Martina De Ioannon e Michele Longobardi.

Il percorso di Michele Longobardi a Uomini e Donne

A Uomini e Donne il percorso di Michele Longobardi inizia ufficialmente durante la prima puntata, in onda il 23 settembre. Ma cosa accadrà stavolta? Il tronista riuscirà a trovare la sua anima gemella? Non resta che attendere per scoprirlo.

