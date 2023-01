Chi è Nicole Santinelli di Uomini e Donne? Età e Instagram

NEWS

Chi è Nicole Santinelli

Nome e Cognome: Nicole Santinelli

Data di nascita: novembre/dicembre 1993

Luogo di nascita: Roma

Età: 29 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: Studentessa di Scienze politiche

Fidanzato: Nicole è single

Nicole non ha figli

Tatuaggi: Nicole ha un tatuaggio

Profilo Instagram: @nicole___santinelli

Nicole Santinelli età e biografia

Chi è Nicole Santinelli? Ecco come si chiama Nicole, la nuova tronista di Uomini e Donne nel 2023. La ragazza nasce a Roma nel 1993. Di conseguenza ha circa 30 anni d’età. Non sappiamo quale è la sua data di nascita esatta, ma è del mese di novembre o dicembre. Fatto sta che il suo segno zodiacale è il Sagittario.

Non abbiamo informazioni nemmeno in merito all’altezza o al peso. Sappiamo che abita vicino ai genitori perché è molto legata alla famiglia. Il padre viene descritto come una persona molto buona. La mamma, invece, le ha insegnato a cucinare.

Pare non abbia fratelli o sorelle. A 22 anni Nicole si è fatta un tatuaggio con la scritta: “Ciò che non ti uccide può solo renderti più forte“. Come rivela anche nel video pubblicato sul sito WittyTV, questo è il motto della sua vita ma vale anche in amore.

A tal proposito, scopriamo qualche informazioni in più sulla sua vita privata…

Vita privata

Non sappiamo quasi nulla di Nicole Santinelli, tronista a Uomini e Donne 2023, sotto il punto di vista della vita privata. Non abbiamo idea, per esempio, di chi fosse il suo precedente fidanzato.

Molto probabilmente scopriremo tante altre cose su di lei non appena Maria De Filippi la farà conoscere meglio all’interno del dating show. Non ci resta che attendere e sperare che possa trovare un compagno.

Tra le altre cose che sappiamo su di lei, ama gli sport pericolosi, acquatici e l’arrampicata. Da piccola veniva considerata il maschiaccio di casa.

Dove seguire Nicole di Uomini e Donne: Instagram e social

Dove seguire Nicole Santinelli suoi social? Non si trova su Twitter o TikTok. Ha però una pagina Facebook in cui pubblica vari selfie, ma non posta nulla dal novembre 2022.

Su Instagram, invece, conta quasi 2mila follower. Pubblica spesso foto insieme alle proprie amiche oppure in compagnia del cane. Tante le immagini che la immortalano mentre si rilassa in piscina o al mare d’estate.

Carriera

Della carriera della tronista di Uomini e Donne, Nicole Santinelli, sappiamo che è un’account manager di un’azienda d’informatica. In sostanza, si dedica alla cura della parte social marketing di un ristorante di Roma, sua città natale.

Questo stile di vita la porta a non fermarsi mai e forse è proprio l’aspetto della sua occupazione che le piace di più.

Nicole Santinelli a Uomini e Donne

A partire dal 31 gennaio 2023 Nicole Santinelli viene presentata a Uomini e Donne. Nel video di presentazione citato poc’anzi racconta quale tipo di ragazzo non sopporta.

Detesta i bugiardi, i presuntuosi e i maleducati. Nonostante tutto ciò, però, non ha un prototipo di ragazzo ideale. Cerca una persona capace di tenerle testa e di stare al suo fianco. Qualcuno che sia anche educato e su cui fare affidamento.

Si considera un’eterna romantica e sogna di incontrare l’amore della sua vita, esattamente come capitato ai genitori.

Il percorso di Nicole a Uomini e Donne

Nicole Santinelli comincia il suo percorso a Uomini e Donne nella puntata del 31 gennaio 2023. In questa occasione viene presentata e per lei scendono diversi ragazzi.

Tra questi Andrea, un osteopata di Roma. Vedremo nel corso delle settimane con quali deciderà di uscire e chi vorrà tenere. Seguiteci per non perdervi tutte le informazioni.