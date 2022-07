1 Paolo Crivellin e Angela Caloisi vanno a convivere dopo 4 anni

Sono stati una delle coppie più amate di Uomini e donne e per fortuna stanno ancora insieme. Stiamo parlando di Paolo Crivellin e Angela Caloisi, tronista e corteggiatrice diventata sui scelta che hanno conquistato il cuore del pubblico del dating show di Maria De Filippi.

Era il 2018 e Paolo sedeva sul trono ed era molto indeciso, ma c’era la corteggiatrice Marianna Acierno che sembrava essere la scelta. Poi scese le scale Angela e mischiò tutte le carte. Infatti lei arrivò alla fine proprio con Marianna e il tronista scelse l’ultima arrivata dopo alcuni giorni passati in villa con entrambe.

Il trono di Paolo Crivellin è stato considerato uno dei più veri della storia del programma e a distanza di tempo anche la non scelta ha ammesso la bella esperienza e ha fatto gli auguri alla coppia trovandola molto bella e affiata. Infatti Paolo e Angela stanno ancora insieme e adesso vanno finalmente a convivere. Hanno annunciato di aver comprato casa dopo tanto tempo passato a cercarla, ma invano. A farlo sapere è stata proprio Angela Caloisi che ha messo una foto sul suo profilo Instagram accompagnata dall’annuncio.

“Abbiamo comprato casaaaaaaa. Ne abbiamo viste tante ed era sempre tempo perso. Tutti ci dicevano ‘quando sarà quella giusta, lo sentirete’. È stato così. Quando siamo entrati, ci siamo guardati e abbiamo sorriso. Finalmente andava bene per noi! Non so cosa ci riserverà il futuro, non sappiamo se questa sarà la casa dove saremo per sempre ma non vediamo l’ora di vivere emozioni e condividerle con queste nuove mura.”

Nelle storie Angela ha messo anche dei video in cui ha mostrato qualcosa della nuova casa. Ma ha detto che preferisce farla vedere ai follower piano piano, mentre la ristruttureranno.

