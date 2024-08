In queste ore è stato annunciato il primo tronista di Uomini e Donne 2024, ovvero Michele Longobardi. Ecco chi è

In queste ore in molti si stanno chiedendo chi è il primo tornista di Uomini e Donne 2024/2025 e abbiamo la risposta. Grazie al video presentazione su WittyTV sappiamo che si tratta di un volto già conosciuto: Michele Longobardi.

Michele Longobardi primo tornista a Uomini e Donne 2024

Il 28 agosto 2024 vengono registrate le prime puntate di Uomini e Donne e in molti sono curiosi di scoprire chi è il primo tronista. A quanto pare la risposta è stata data nello stesso giorno perché su WittyTV, piattaforma ufficiale per i programma di Maria De Filippi, hanno pubblicato il video presentazione di Michele Longobardi.

A qualcuno questo nome potrebbe risultare famigliare ed è giusto così, in quanto lo scorso anno lo abbiamo visto come corteggiatore di Manuela Carriero. Di lui sappiamo che vive a Castellamare di Stabbia, in provincia di Napoli. I suoi genitori hanno deciso di separarsi quando aveva sette anni, oggi vive con il padre e lavora nella pubblica amministrazione.

Nel video qui sopra ricorda con grande dolore l’allontanamento dei genitori anche se afferma di avere avuto un’infanzia molto felice: “Ero in giro con gli amici a ridere e scherzare“. A 19 anni però ha cominciato a soffrire di ansia e attacchi di panico, tanto che è arrivato a pesare 110 chili:

“Fino ai 24 anni sono stati anni difficili, ma non mi piace piangermi addosso o raccontarlo in maniera tragica. Mi ha tolto tanto ma mi ha dato tantissimo Mi piace ostentare la mia sicurezza perché ne vado fiero”.

Il nuovo tronista di Uomini e Donne, Michele Longobardi, racconta di avere solo una paura: il tempo che passa. Di se stesso dice di essere ‘un animale sociale‘ a cui piace far divertire gli altri, ma è anche permaloso e gli piace stuzzicare chi non sopporta. Però con le ragazze risulta molto dolce e passionale: “Ho il bacio facile“.

A Uomini e Donne vorrebbe trovare la ragazza con cui condividere la sua quotidianità: “Mi manca quella confidenza da relazione“. Alla fine del video Michele chiama il nonno di oltre 80 anni, che è il più grande fan del dating show.