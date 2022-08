Le registrazioni di Uomini e Donne 2022

Sappiamo che la data di partenza della prossima edizione di Uomini e Donne dovrebbe essere il 19 settembre 2022. Salvo imprevisti, infatti, questa è il giorno scelto dopo la lunga pausa estiva. L’orario rimarrà invariato, ovvero si comincerà alle 14:45 per terminare alle 16:10, momento in cui si lascerà spazio ai daytime di Amici e del Grande Fratello Vip. Ma siccome non manca molto, in tanti saranno forse curiosi di sapere quando partono le registrazioni della trasmissione.

Le nuove puntate saranno girate, secondo quanto riporta anche il profilo Instagram uominiedonneclassicoeover, tra il 28 e il 31 di agosto: “Tra la fine della prossima settimana e gli inizi di quella dopo (comunque tra il 28 e il 31) ci saranno le prime registrazione di Uomini e Donne“. Le anticipazioni, ad ogni modo non terminano qui. Si parla, infatti, anche del parterre del Trono Over, dei futuri Tronisti e di molto altro ancora:

Per chi non lo avesse letto/saputo. Confermata anche quest’anno la versione dei troni uniti. I tronisti quattro e in base a ciò che si sa tutti sconosciuti. Il parterre over dovrebbe ripartire con gli stessi di fine maggio. Salvo cambiamenti, forse qualcuno non lo ritroveremo. Cosa potrebbe succedere/si attende nella prima registrazione? Un confronto Ida-Riccardo, l’estate di Gemma (e a questo punto io direi un Tina contro tutti).

Per il momento non abbiamo molte altre informazioni in merito alla nuova edizione di Uomini e Donne. Le registrazioni, lo ricordiamo ancora una volta, dovrebbero partire tra il 28 e il 31 agosto 2022. In questo modo ci sarebbe tutto il tempo per iniziare a montare il girato da mandare in onda il 19 settembre. In caso di eventuali cambiamenti non esiteremo ad aggiornarvi. Continuate, nel frattempo, a seguirci per non perdervi tante altre news.

