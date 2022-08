Quando inizia Uomini e Donne

Tra un mese prende ufficialmente il via la nuova stagione televisiva. Per quanto riguarda Mediaset nelle scorse settimane sono stati presentati i palinsesti 2022/2023 e tra i programmi del daytime di Canale 5 figura l’imperdibile appuntamento con Uomini e Donne.

Il dating show di Maria De Filippi farà ritorno sul piccolo schermo, come ogni anno, a settembre. Blasting News e Isa & Chia hanno reso nota la data di inizio della trasmissione, che dovrebbe essere lunedì 19 settembre, a partire dalle 14:45 alle 16:10 su Canale 5. Poi seguirà la striscia quotidiana della nuova edizione di Amici e del Grande Fratello Vip 7, come di consueto la formula del pomeriggio del quinto canale resta fedele agli anni passati.

In questi giorni però abbiamo raccolto altri rumor su Uomini e Donne. Tra le altre cose, come riportato da UominieDonneClassicoeOver, i tronisti dovrebbero essere in quattro, tre di loro sconosciuti al pubblico, mentre uno/a già noto/a. E si parla della possibilità di un ritorno di un ex corteggiatore o corteggiatrice. Ma ne sapremo di più nelle prossime settimane. Per quanto riguarda le prime registrazioni, invece, si parla del 24/25 agosto oppure del 29/30 agosto. Questo punto sembra essere da definire, ma anche qui scopriremo il tutto tra non molto.

Nel mentre è trapelato il primo presunto nuovo tronista di questa edizione di Uomini e Donne. Si chiama Alessandro, arriva da Milano e ha 19 anni. Questo stando alle primissime anticipazioni rilasciate da Amedeo Venza. Altra curiosità riguarderebbe il ritorno dell’ex corteggiatrice Federica Aversano (la non scelta di Matteo Ranieri) che, secondo MondoTV24, potrebbe diventare dama del parterre del Trono Over vista la curiosità destata nei confronti di alcuni cavalieri, tra cui Riccardo Guarnieri.

Attendiamo dunque nuove indiscrezioni sulla prossima stagione di Uomini e Donne. Intanto per non perdervi nemmeno una notizia, continuate a seguirci per altre news e curiosità sulla trasmissione di Canale 5.

