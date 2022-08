Gilles Rocca e la sorella di Vaporidis

Entrambi sono stati concorrenti de L’Isola dei Famosi anche se in edizioni diverse. Questo però non è l’unico punto che unisce Gilles Rocca e Nicolas Vaporidis. I due naufraghi, infatti, hanno anche un’altra cosa in comune. Per per meglio dire un’altra persona. Si tratta di Ilenia Vaporidis, sorella dell’attore. Stando a quanto rivelato dal modello, infatti, i due avrebbero avuto una storia nata tra i banchi di scuola. Lo ha rivelato nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Mio, come riporta anche il sito Gossip e TV.

A proposito di Nicolas, vedendolo in Honduras, ha detto di aver pensato: “Nicolas è stato una sorpresa. Ha un carattere molto simile al mio, un po’ burbero in apparenza, ma è stato più bravo di me a farsi scivolare le cose addosso e ha tirato fuori una caparbietà che io non ho avuto la forza di tirare fuori“. Proprio durante la finale de L’Isola dei Famosi 2022, vinta proprio da Vaporidis, Gilles Rocca ha raccontato di aver scritto un messaggio a Ilenia.

Ha espresso, infatti, tutto il suo sostegno verso il fratello e il percorso da lui compiuto dentro il reality. Lei ha risposto ringraziandolo molto. L’ex naufrago ha anche precisato: “Fu il mio primo amore, andavamo a scuola insieme“. Ilenia, nel frattempo, in questi anni ha trovato l’amore e nello studio di Ilary Blasi si è presentata con il pancione. Oggi è mamma di due bambini. Il secondo figlio è arrivato nel mese di agosto di quest’anno. Dall’altra parte, invece, Gilles è fidanzato con Miriam Galante, con la quale sta ancora insieme nonostante i rumor dell’anno scorso su una loro presunta rottura.

Eravate già a conoscenza di questo dettaglio sul passato amoroso di Rocca? Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news sui più amati personaggi del mondo dello spettacolo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.