Dopo i numerosi scontri avvenuti tra loro nello studio di Uomini e Donne, in queste ore c’è stata un’inaspettata reunion tra Ida Platano e Barbara De Santi, che si sono mostrate insieme sui social.

Ida e Barbara insieme dopo Uomini e Donne

Siamo ormai entrati nel vivo della nuova edizione di Uomini e Donne e il pubblico sta seguendo attentamente ciò che sta accadendo all’interno del dating show. Grande assente quest’anno come sappiamo è però Ida Platano. Solo lo scorso anno la celebre Dama ha preso parte al programma come tronista del Trono Classico, mettendosi in gioco in un nuovo ruolo. Le cose tuttavia non sono andate come previsto e dopo un lungo percorso fatto di alti e bassi la Platano ha deciso di abbandonare da sola la trasmissione. Quest’anno così in molti aspettavano il ritorno di Ida nel parterre dell’Over. Tuttavia l’ex Dama ha deciso di prendersi del tempo per sé stessa e, almeno per il momento, di non partecipare al dating show di Maria De Filippi.

In queste ore però la Platano è tornata al centro dell’attenzione. A sorpresa infatti c’è stata un’inaspettata reunion tra Ida e Barbara De Santi, che si è recata nel salone dell’ex tronista. Le due si sono così mostrate insieme sui social e la Platano ha affermato: “Guardate chi mi è venuta a trovare: Barbara De Santi”. Pronta la replica di Barbara, che ha aggiunto entusiasta: “Carramba che sorpresa! Ho bisogno di un restauro, sono nelle tue mani Ida. La sua fama la precede”.

No comunque video surreale e per di più c’è miley in sottofondo pic.twitter.com/ELt60rm6FC — MISS CRISTINA TENUTA (@lontanissimo_) October 9, 2024

Chi segue da tempo Uomini e Donne sa bene che nel corso degli anni tra Ida Platano e Barbara De Santi ci sono stati ripetuti scontri. Sembrerebbe però che a oggi le due abbiano messo da parte i vecchi rancori e che tra loro sia tornato il sereno.

Il video della reunion nel frattempo ha fatto il giro del web e non sono mancati i commenti stupiti dei fan.