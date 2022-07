1 Ennesima coppia di Uomini e Donne in crisi?

Sono passati alcuni mesi da quando Roberta Giusti e Samuele Carniani hanno lasciato insieme Uomini e Donne, dando il via alla loro relazione. Col passare del tempo il web si è affezionato a questa coppia, che sui social si è sempre mostrata complice e innamorata. Nelle ultime ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Da alcuni giorni infatti la Giusti e Carniani non si mostrano insieme su Instagram e a quel punto sono iniziate e assurde teorie del web.

Secondo alcuni utenti infatti Roberta e Samuele sarebbero in crisi e i pettegolezzi sono arrivati fino all’ex tronista di Uomini e Donne. Sui social così la Giusti ha deciso di rompere il silenzio e ha fatto così chiarezza su quello che sta accadendo. Naturalmente Roberta ha smentito la crisi con Samuele, e in merito, come riporta Isa&Chia, ha affermato:

“Ne approfitto subito per chiarire la cosa visto che il 95% delle domande che mi arrivano sono di questo tipo. Io e Samu stiamo vivendo in due città diverse. Lui è tornato ad Arezzo e io mi alterno tra Roma e Borgo quindi non ci vediamo tutti i giorni come succedeva fino a un mese fa ma stiamo affrontando la distanza. Ovviamente ci vediamo meno (prima abitavano insieme), ma le cose vanno bene. Nonostante siamo una coppia nata in tv, c’è sempre da calcolare che ognuno ha la sua vita da portare avanti e noi ce la caviamo piuttosto bene a riuscire a incastrare tutto. Se non mettiamo storie insieme per più di tre giorni non vuol dire che ci siamo lasciati”.

