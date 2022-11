Uomini e donne, segnalazione su una corteggiatrice: ha baciato un altro fuori dal programma (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 23 Novembre 2022

Uomini e donne

La decisione di Federica Aversano a Uomini e donne

Questo pomeriggio a Uomini e donne è andata in onda una puntata molto importante e che gli spettatori attendevano da tempo grazie alle anticipazioni uscite settimane fa. Parliamo del ritorno di Biagio nel parterre maschile del Trono Over. Subito dopo c’è stata l’uscita in coppia dal programma di Ida e Alessandro. E poi è arrivato il momento molto delicato e particolare di Federica Aversano.

La tronista è stata fatta entrare e di fronte a lei si sono seduti i suoi due corteggiatori con i quali stava uscendo: Federico e Stefano. Si parte con un momento carino e commovente in cui le sono arrivati dei regali per lei e suo figlio per via del compleanno della tronista. Ma purtroppo questo bel regalo si è trasformato in un addio.

Federica, infatti, ha annunciato di avere molto difficoltà in questo periodo. Ci sono delle cose private anche che stanno molto appesantendo la sua vita. E il problema è che nel programma non ha trovato nessuno che ha realmente voglia di conoscere e che la spinge a fare il viaggio fino a Roma. Non è solo una questione di far scendere altre persone, perché è proprio il momento difficile che non l’aiuta in questo percorso.

Non sono ovviamente mancate le polemiche da parte degli opinionisti. Specialmente Tina Cipollari l’ha accusata di non essere mai stata interessata a trovare qualcuno. Gianni, invece, dopo le parole di Maria De Filippi ha capito meglio la situazione. E i corteggiatori, invece, come l’hanno presa? Le reazioni sono state un po’ diverse. Federico ha avuto da ridire su certe cose. Mentre Stefano ha capito meglio la situazione e infatti ha detto all’ex rivale che ormai non era nemmeno più il caso di parlare di certe cose.

Federica Aversano ha quindi lasciato Uomini e donne in lacrime, dispiaciuta anche di aver fatto perdere del tempo a tutte le persone che lavorano nel programma. Potete rivedere tutto il momento sul sito di Witty TV.