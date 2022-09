Chi è Federico Dainese di Uomini e Donne? Età e Instagram

Scopriamo insieme chi è Federico Dainese, tronista di Uomini e Donne. Età, altezza, fisico, Instagram e social.

Chi è Federico Dainese

Nome e cognome: Federico Dainese

Età: 25 anni

Data di nascita: 5 gennaio 1997

Luogo di nascita: Genova

Segno zodiacale: Capricorno

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: odontotecnico e organizzatore di eventi

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha un tatuaggio sul braccio destro

Profilo Instagram: @daino97

Federico Dainese età, altezza e biografia

Chi è Federico Dainese, corteggiatore di Uomini e Donne nell’edizione 2022/2023? Nasce a Genova il 5 gennaio 1997. La sua età, di conseguenza, è di 25 anni. Non abbiamo informazioni circa il peso e l’altezza. Ha fisico muscoloso grazie alla sua passione per il calcio e la pallanuoto.

Nel video presentazione su Witty TV per Uomini e Donne 2022/2023 dice di sé e dei genitori:

“Sono Federico, ho 25 anni e vengo da Genova. Faccio l’odontotecnico e sono 5 anni che lavoro con mio padre. Mio padre è molto severo sul lavoro. Io inizio alle 8.30 al mattino, una volta sono arrivato alle 8.32 e mi ha mandato a casa.

Non mi dice mai “bravo”, sennò potrei montarmi la testa, ma dentro di me so di essere molto bravo. Posso considerarmi il cocco di mamma, mi vizia un po’. Un po’ mi vergogno che a 25 anni mi rifà ancora il letto, ma la mamma è sempre la mamma“, ha concluso.

La vita privata di Federico di Uomini e Donne

Ora che abbiamo capito chi è Federico Dainese, l’ex corteggiatore di Veronica e ora Tronista a Uomini e Donne 2022/2023, passiamo alla vita privata. Purtroppo non abbiamo informazioni sulle sue relazioni passate. Ovviamente oggi non ha una fidanzata ed è single.

Per il resto ha la passione dei viaggi e il mare. Non appena avremo altre news non esiteremo ad aggiornarvi.

Dove seguire Federico Dainese: Instagram e social

Dove seguirlo sui social? Possiamo trovare Federico Dainese, Tronista di Uomini e Donne 2022/2023, su Facebook. La pagina viene aggiornata in maniera saltuaria. Non ne troviamo traccia, invece su TikTok o Twitter.

Su Instagram, invece, è molto più attivo. Qui carica foto in compagnia di amici e dei compagni della squadra di pallanuoto, in cui viene messo in mostra anche il suo fisico. Non mancano gli scatti utilizzati per lavoro.

Carriera

Vi state chiedendo chi corteggiava Veronica a Uomini e Donne? Si tratta proprio di lui, Federico Dainese. E si vi steste domandando che fine ha fatto, la risposta è che è tornato al lavoro di tutti i giorni. Ovvero quello di odontoiatra e organizzatore di eventi.

Dopo aver visto la sua carriera, ripercorriamo la sua storia a Uomini e Donne…

Federico Dainese a Uomini e Donne

Federico Dainese ha partecipato a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore all’interno dell’edizione 2021/2022. In questa occasione ha provato a conquistare il cuore di Veronica Rimondi. Federico e Veronica iniziano a conoscersi, ma a un certo punto arriva Matteo Farnea. Federico viene però eliminato da Veronica, la quale preferisce concentrarsi su Matteo e Andrea della Cioppa.

Nell’edizione 2022/2023, però, Dainese ritorna nei panni di Tronista. Sul sito di Witty TV troviamo il suo video di presentazione all’interno del quale descrive la sua donna ideale:

Con le donne non mi reputo un ragazzo molto fortunato. Quando mi innamoro divento quasi un sottone, sono molto impacciato. Se mi piace una persona dò tutto. Spero di trovare una ragazza sincera che mi voglia per quello che sono e non per quello che ho o per quello che faccio.

Il percorso di Federico a Uomini e Donne

Il percorso di Federico Dainese a Uomini e Donne 2022/2023 ha inizio il 19 settembre su Canale 5. La messa in onda avviene alle ore 14:40 circa e con lui troviamo anche altri tre Tronisti, un ragazzo e due ragazze. Stiamo parlando di Federico Nicotera, Federica Aversano e Lavinia Mauro.

Per scoprire chi sono le sue corteggiatrici e come andrà la sua storia nella trasmissione di Maria De Filippi dovremo attendere.

