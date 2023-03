NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Marzo 2023

Uomini e donne

Cosa è accaduto a Uomini e Donne tra Gemma e Silvio

Qualche settimana fa ad arrivare a Uomini e Donne è stato il Cavaliere Silvio, che ha attirato immediatamente l’attenzione di Gemma Galgani. I due così hanno iniziato a conoscersi e in questi giorni sono usciti diverse volte in esterna. Oggi, nel corso della nuova puntata del dating show di Maria De Filippi, i due protagonisti del Trono Over hanno raccontato i dettagli del loro ultimo incontro, tuttavia sembrerebbe che qualcosa non sia andato a genio alla Dama. In studio infatti Gemma ha fatto intendere di essere bloccata e in merito ha affermato:

“È un bel signore, molto sportivo. Cosa manca? Il contorno romantico e sentimentale, che non c’è. È tutto proiettato sulla parte fisica, che mi ha un po’ bloccata”.

Ma cosa è accaduto dunque tra i due protagonisti di Uomini e Donne? Stando a quanto raccontato, Silvio durante l’ultimo incontro in una spa, avrebbe fatto una proposta piccante a Gemma. Il Cavaliere ha infatti chiesto alla Galgani di “poterle leccare le gambe”, tuttavia la richiesta ha spiazzato la Dama. A centro studio così proprio Gemma ha ammesso di non aver gradito il gesto di Silvio e a quel punto è partita una lunga discussione.

Sia Gianni Sperti che Tina Cipollari infatti hanno accusato la Galgani di non essere realmente interessata a Silvio e hanno insinuato che la Dama starebbe cercando delle scuse per non proseguire la conoscenza con il Cavaliere. Quest’ultimo nel mentre ha affermato di essere realmente preso da Gemma e di non avere problemi nel tornare a casa qualora la conoscenza dovesse interrompersi. Ma cosa accadrà dunque tra i due nei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per restare connessi con tutte le news sul dating show di Maria De Filippi.