Maria De Filippi, oggi in onda la prima puntata di UeD registrata dopo l’addio a Costanzo

Debora Parigi | 10 Marzo 2023

Maria de Filippi Uomini e donne

Il ritorno di Maria De Filippi a Uomini e donne dopo la morte del marito Costanzo

Durante questa settimana a Uomini e donne abbiamo visto le puntate che sono state registrate alla fine di febbraio, prima del lutto che ha vissuto Maria De Filippi. Oggi, però, è iniziata la messa in onda della prima puntata del programma registrata dopo la morte di Maurizio Costanzo. La registrazione, infatti, è avvenuta lunedì 6 marzo.

La puntata è iniziata come tutte le altre, quindi con la conduttrice che ha dato il “buon pomeriggio” salutando anche gli opinionisti. Quest’ultimi hanno subito iniziato notando che Gemma Galgani non era presente nel parterre. Infatti è stato mostrato un video di un’esterna con Silvio e dopo la dama è entrata in studio per raccontare cosa c’è stato tra lei e il cavaliere.

Nessun accenno al lutto quindi, probabilmente la stessa redazione ha chiesto che la registrazione si svolgesse come sempre (come è avvenuto anche per la registrazione di Amici). Maria De Filippi si è mostrata molto tranquilla e ha riso anche alle primissime battute di Tina Cipollari riguardo la frequentazione della Galgani.

Per chi fosse interessato alle anticipazioni, in questa puntata vedremo i troni di Lavinia e Nicole, ma non ci sarà Federico. Si tratta della registrazione di Uomini e donne prima della scelta. La messa in onda durerà anche lunedì e martedì. Mentre da mercoledì ci sarà la puntata della scelta di Federico di cui vi abbiamo raccontato tutto. Per sapere chi ha scelto, vi rimandiamo alle anticipazioni QUI.