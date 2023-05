Uomini e donne, Teresanna Pugliese derubata a Milano: “Ho avuto un momento di panico”

NEWS

Debora Parigi | 23 Maggio 2023

Uomini e donne

Teresanna Pugliese, ex di Uomini e donne, racconta il furto subito a Milano

Tronista e corteggiatrice a Uomini e donne molti anni fa, Teresanna Pugliese è finita poi anche al Grande Fratello e ora è in generale un volto molto noto della TV. Famosissima è ovviamente stata la sua relazione con Francesco Monte. Oggi lei è un’influencer e sui social oggi ha raccontato di un brutto fatto che le è successo a Milano: è stata derubata.

Teresanna si trovava nel capoluogo lombardo per lavoro quando venerdì, in pausa pranzo in una zona residenziale con altre due persone, è successo il fattaccio. Si erano seduti nel deor esterno del bistrot, lei aveva la borsa a tracolla alla sedia tre lei e la persona che aveva a fianco. A un certo punto ha preso le sigarette, meno di un minuto dopo è andata a riporre il pacchetto e la borsa non c’era più. Lei è rimasta davvero scioccata per quanto accaduto.

“Una cosa del genere non mi era mai capitata, quindi ho dovuto anche gestire delle emozioni nuove e inaspettate soprattutto. Lo shock c’è stato proprio perché non riuscivo a gestire la dinamica”. Tra l’altro si trattava di una borsa molto grande e di colore gialla, quindi non si spiega come sia potuto succede. “Mi alzo con il panico ovviamente, l’ansia, l’agitazione. Tra una disperazione e un’altra, impanicata, la prima cosa che faccio ovviamente è bloccare le carte, le persone che erano lì nei pressi del ristorante cercano di tendermi un aiuto anche psicologico e morale. Chiamano subito i carabinieri, facciamo la prima denuncia telefonicamente, ma le persone che erano lì ed escono anche dal locale anche loro incredule. Questo si chiama furto con destrezza”.

Tutto questo è stato raccontato da Teresanna Pugliese sul suo profilo Instagram. E qui si è lasciata andare anche a un lungo sfogo. Non le sono stati rubati solo soldi e carte di credito, ma anche i suoi averi, i suoi documenti, compreso il passaporto. Quindi sperava almeno di ritrovare quelli lungo la strada verso la caserma più vicina. La vera rabbia l’ex volto di Uomini e donne l’ha avuta una volta arrivata in questura: “Busso e non mi fanno entrare perché c’era troppa gente. Mi hanno detto di ritornare. ‘Torni più tardi’. E io ‘come scusi? Mi hanno appena rubato la mia borsa, con i documenti, io devo fare una denuncia immediatamente e poi devo rientrare nella mia città'”.

Alla fine è riuscita a fare la denuncia e ha chiesto anche magari se era possibile visionare le telecamere di un dentista lì a fianco. La risposta non è per niente piaciuta a Teresanna: “I carabinieri mi dicono ‘sì signora potremmo anche risalire, ma se la persona non è già schedata noi non possiamo far niente, perché è una persona qualunque, noi non la conosciamo, come la troviamo? Come la prendiamo? Se è già schedata, se la conosciamo allora sì'”. A questo punto nelle storie lei ha rironizzato: “Quindi io mi sono messa a pensare, quindi io domani mattina scendo, vado a rubare, non sono schedata, nessuno mi fa niente. Perché praticamente questo Paese non è terra di nessuno”.

Fatta la denuncia la Pugliese è andato a lavorare e in questi giorni ha fatto ritorno a Napoli. Ma l’amarezza è rimasta e ha pensato a lungo a come potesse essere stata la dinamica. Nella sua testa è arrivata alla conclusione che potevano essere stati i due ragazzi seduti al tavolino alle sue spalle.