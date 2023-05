NEWS

Nicolò Figini | 23 Maggio 2023

Chiara Ferragni Fedez

L’hobby preferito di Fedez secondo Chiara Ferragni

Oggi pomeriggio, a pochi giorni di distanza dalla diffusione dei primi quattro episodi di The Ferragnez 2, Chiara Ferragni e Fedez hanno partecipato a un divertente gioco organizzato da Amazon Prime Video. A turno dovevano pescare dei bigliettini con delle domande su uno e sull’altra per poi rispondere entrambi la stessa cosa. Così da dimostrare quanto bene si conoscono.

All’interno del video che potete trovare sul canale YouTube della piattaforma streaming, infatti, troviamo i due intenti a far questo giochino. A un certo punto arriva la domanda “Qual è l’hobby preferito di Federico?“. Il rapper ha risposto che gli piace tantissimo montare i Lego, mentre l’influencer ha scritto sulla lavagnetta “oziare“.

Entrambi si sono messi a ridere e passando alla prossima domanda, invece, Fedez ha chiesto “Qual è la cosa di Federico che dà più fastidio a Chiara?“. Non ci è dato sapere cosa abbia risposto il cantante, ma Chiara Ferragni ha risposto ancora una volta “oziare”. Probabilmente lei vorrebbe fare molte più cose con il marito nel corso della giornata o nei loro momenti liberi, però a Federico piace molto di più starsene tranquillo a casa.

Infine, sia Fedez che Chiara hanno spiegato perché le persone dovrebbero vedere la seconda stagione di The Ferragnez. La Ferragni ha spiegato che ne vale la pena perché è molto più bella della prima. Mentre il rapper ha detto scherzosamente: “Così ci fanno fare la terza“.

Ricordiamo, infatti, che in una diretta di pochi giorni fa ha quasi dato per certo che il terzo ciclo di episodi ci sarà. Staremo a vedere se arriverà anche l’annuncio ufficiale da parte di Amazon Prime Video. Vi terremo aggiornati. Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.