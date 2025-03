Tina Cipollari ha trascorso un weekend a Parigi in compagnia del suo corteggiatore Cosimo, con il quale ha passato ore alle prese con lo shopping di lusso.

Tina Cipollari in esterna con Cosimo a Parigi

Il trono strampalato di Tina Cipollari continua a regalare momenti esilaranti e sorprendenti. L’opinionista di Uomini e Donne sta vivendo questa esperienza con il suo inconfondibile spirito ironico, e la sua ultima esterna ha lasciato tutti senza parole: un viaggio a Parigi con Cosimo, tra lusso e attenzioni da vera regina.

La coppia ha trascorso un weekend all’insegna dello shopping più esclusivo, visitando le boutique di Yves Saint Laurent, Cartier, Dior e mancando Bulgari per un soffio (il negozio aveva già chiuso).

Cosimo non ha badato a spese, riempiendo Tina di regali tra borse, gioielli e accessori di altissima moda. Ma la sua generosità non si è fermata agli acquisti: a lasciare sbalorditi è stata la sua propensione alle mance, decisamente fuori dal comune.

Durante una passeggiata sugli Champs-Élysées, Cosimo ha voluto esprimere il suo apprezzamento per Tina. L’ha definita una grande donna e l’ha incoraggiata a valorizzarsi sempre. Maria De Filippi ha tenuto a sottolineare questo momento una volta tornati in studio, avendo notato un’espressione diversa dal solito sul volto dell’opinionista.

A quel punto, la conduttrice ha chiesto a Tina un commento sulla sua esperienza parigina:

“Ha proprio le caratteristiche giuste per stare con me. Lui è generoso, simpatico, è uno che se gli dici facciamo quello di dice sempre di sì. Non si ribella mai. È uno che apre sempre questo portafoglio e vuole solo spendere. […] Mi ha colpito. Oggi viviamo in una società molto superficiale, tutti di corsa, è difficile trovare un uomo che ti parla in questo modo. ora lui sembra così un po’ burlone, ride, scherza, però lui è un uomo molto profondo, una persona che ti ricopre di attenzioni, è proprio abituato, è così.“

Dopo aver assistito ad una romantica cenetta vista Tour Eiffel, conclusa con 100 euro di palloncini a forma di cuore per Tina, Maria ha poi lanciato una seconda esilarante clip dall’albergo, in cui i due hanno soggiornato. Il filmato mostra Cosimo che bussa alla stanza di Tina. Quest’ultima gli si presenta davanti alle prese con la skincare e lo sbiancamento dei denti.

tina si sta divertendo,si fa riempire di regali costosi e ha pure scroccato il weekend a parigi sti cazzi dell'amore lei in cosimo ha trovato la sua spalla comica perfetta sono proprio una bella coppia ✈️😂 #uominiedonne pic.twitter.com/HiRSqfcjUi — ❤️Erika❤️💐💫 (@BiasiErika) March 5, 2025

L’esterna ha scatenato la curiosità e l’ilarità del pubblico, che si chiede fino a che punto arriverà questa bizzarra avventura sentimentale di Tina. Il suo trono folle si sta rivelando un mix perfetto di divertimento, romanticismo fuori dagli schemi e sorprese inaspettate.

Per la prossima esterna Cosimo ha proposto la Spagna: ritroveremo i due piccioncini per le strade di Madrid?