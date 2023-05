Rivoluzione a Uomini e Donne, si torna alle origini? Il futuro del Trono Classico e di quello Over

NEWS

Debora Parigi | 25 Maggio 2023

Uomini e donne

Come sarà la prossima stagione di Uomini ne donne? Prime indiscrezioni sul ritorno alla divisione di Trono Classico e Over

Il futuro del Trono Classico e di quello Over nella prossima stagione di Uomini e donne

Pausa in corso per Uomini e donne che va in vacanza fino a settembre, ma Maria De Filippi e la sua redazione sono sempre a lavoro. Tra poco ripartirà Temptation Island, mentre i casting per tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri sono sempre aperti. Ed ecco che quindi si inizia a valutare su come impostare la prossima stagione del dating show di Canale 5.

Intanto quello che sappiamo con certezza è che le registrazioni ripartiranno alla fine di agosto (la data deve essere ancora annunciata ovviamente). E la messa in onda sarà entro le prime due settimane di settembre. Ma come ritroveremo lo studio e come sarà il format? Ecco, proprio riguardo il Trono Classico e quello Over c’è una possibilità di ritorno alle origini. Nel senso che si possa ritornare alla divisione come era prima della pandemia.

Come riporta Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instgaram, il Covid ha portato Maria De Filippi a unire i troni di Uomini e donne. Quindi visto che l’emergenza è finita e sta tornando tutto alla normalità, anche per la divisione del programma potrebbe essere così. C’è da dire che però la formula mista funziona molto perché si creano dinamiche proprio tra i protagonisti dei due troni. Però almeno una modifica nella struttura dello studio potrebbe esserci, togliendo magari finalmente il plexiglass e riavvicinando anche il pubblico.

Per quanto riguarda i tronisti, erano già usciti dei nomi che riguardavamo tantissimi volti già noti, tutte persone non scelte o che stanno facendo molto parlare. In realtà, considerando come i “già famosi” non arrivino poi a una grande coclusione futura, ci sta che possiamo ritrovare sul trono una non scelta (Alessio Campoli o Alice) e poi persone non conosciute al pubblico. Saranno ancora quattro tronisti? L’ultima volta non è andata benissimo, quindi se la formula sarà sempre mista potrebbe esserci spazio solo per due tronisti: un uomo e una donna.